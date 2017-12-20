Алагозов возглавил телеканал «Пирамида»

Директором госканала «Пирамида» стал 33-летний Аскат Алагозов, который до этого год был заместителем директора этого канала. Бывшая глава канала Нурзада Токтогулова покинула свою должность 18 декабря.

Алагозов сообщил о том, что его назначили директором «Пирамиды» 20 декабря. До этого он в течение года работал на посту заместителя директора «Пирамиды». Также он несколько лет проработал журналистом на «Пятом канале».

Бывший директор «Пирамиды» Нурзада Токтогулова написала заявление об увольнении по собственному желанию 18 декабря. Она не объяснила, почему решила уволиться.

«Ну вот и подошел к концу очередной этап моей трудовой деятельности, точнее руководство “Пирамидой”. За это время было многое: долги почти в 10 млн сомов, отсутствие нормального оборудования, нечем было людям платить и многое другое. Но этот этап позади, по итогам этого года холдинг вышел на прибыль», — написала она в фейсбуке.

За день до увольнения Токтогуловой депутаты парламента предложили ликвидировать «Пирамиду» и на ее базе создать парламентский канал. По предварительным подсчетам, потребуется около 39 млн сомов для технической модернизации телеканала.

«Пирамида» была создана в 1991 году как первый независимый телеканал Кыргызстана.

После апрельской революции 2010 года «Пирамиду» национализировали и с тех пор телеканал фактически стал парламентским.

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