Сагынбаев стал первым заместителем секретаря Совета безопасности

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил Дамира Сагынбаева первым заместителем секретаря Совета безопасности Кыргызстана.

Жээнбеков подписал постановление о назначении Сагынбаева 20 декабря.

Совет безопасности занимается разработкой внешней и внутренней политики, обеспечивающей суверенитет, независимость и территориальную целостность Кыргызстана.

Возглавляет Совет безопасности сам президент, а его членами являются люди, которые занимают ключевые посты во всех ветвях власти.

До этого Сагынбаев был заместителем заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций при аппарате правительства Кыргызстана.

Он начал свою карьеру в 1995 году как следователь ОВД города Токмок. С 2002 по 2004 годы Сагынбаев был начальником отдела в научно-исследовательском центре при Министерстве внутренних дел Кыргызстана.

С 2004 по 2009 годы он работал экспертом по делам обороны и безопасности при администрации президента.

Позже Сагынбаев занимал должность инспектора отдела по делам обороны и безопасности во Временном правительстве, а затем перешел на работу в Госслужбу по контролю наркотиков.

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