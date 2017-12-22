Бишкек: В отношении руководства Свердловского УВД начато расследование «из-за необоснованных отказов гражданам»

Рабочая комиссия МВД расследует работу начальства и сотрудников УВД Свердловского района. Жители города неоднократно жаловались на то, что милиционеры отказывались принимать и них заявления и проводить расследования.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что сотрудники Министерства внутренних дел начали служебное расследование в отношении начальства и сотрудников УВД Свердловского района.

Следствие выявило более 500 случаев, когда гражданам «необоснованно отказали в раскрытии преступлений», несмотря на имеющиеся факты совершенных правонарушений.

Также проверка обнаружила более 40 случаев, когда сотрудники милиции регистрировали заявления, а затем списывали их в архив, не проводя расследования.

Милиция снова начала следствие по всем обращениям граждан, которым ранее было безосновательно отказано в содействии.

Материалы по итогам проверки в Свердловском УВД будут переданы в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки. В отношении руководства и сотрудников ведомства примут дисциплинарные меры.

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