Соцопрос покажет, стоит ли переносить начало учебного года на 10 сентября

Министерство образования запустило соцопрос, по итогам которого определит дату начала учебного года — она или останется прежней (1 сентября), или изменится на 10 сентября.

Пресс-служба минобразования сообщила о запуске соцопроса 10 января — социологи будут опрашивать родителей учеников и учителей школ о том, стоит ли переносить начало учебного года на 10 сентября.

По мнению ведомства, «вопрос переноса затрагивает интересы большого количества населения», поэтому его надо решить путём социального опроса населения.

Соцопрос будет проходить весь январь через анкетирование, глубинные интервью и фокус-группы. Окончательное решение в министерстве примут после завершения исследования.

Перенести учебный год на более позднее время предложили депутаты парламента в начале января 2017 года. Тогда депутат фракции «Кыргызстан» Таалайбек Масабиров сказал, что начинать учебный год нужно с середины сентября, чтобы школьники могли закончить сельхозработы или подработки.

«В Базар-Коргоне, например, сельскохозяйственные работы продолжаются до октября. И если перенести учебный год на 15 сентября, то дети все равно будут приходить в конце сентября, поэтому лучше сразу начинать учебу 1 октября», — сказал он.

Министр образования Гульмира Кудайбердиева тогда сказала, что ведомство не против такого нововведения.

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