Цифра дня: Сколько советников помогают Сапару Исакову

Глава фонда «Гражданская инициатива Интернет политики» Татту Мамбеталиева стала советником премьер-министра Сапара Исакова. Теперь у главы правительства 10 советников, шесть из которых не получают зарплату из бюджета.
Правительство объявило 10 января о назначении еще одного советника премьер-министра Сапара Исакова — Татту Мамбеталиевой. Она — эксперт в сфере информационных технологий и на протяжении последних 11 лет возглавляет фонд «Гражданская инициатива Интернет политики».
Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова пояснила журналисту Kloop.kg, что Мамбеталиева будет консультировать Сапара Исакова в сфере открытых данных и интернет-безопасности.
«Я также буду работать по проекту «Таза Коом», — сказала сама Мамбеталиева. Она добавила, что её назначили еще в начале декабря, но правительство объявило об этом только сейчас.
Татту Мамбеталиева — одна из десяти советников Исакова, которые были назначены с тех пор, как он возглавил правительство.
6 из 10 советников работают на премьер-министра на общественных началах и не получают зарплату из государственного бюджета.
Штатные советники — Талант Султанов, Мурад Омоев, Гульнура Торалиева и Калыкбек Султанов — получают зарплату из госбюджета.
На государственной службе Мамбеталиева работала в середине 1990-х. Она была начальником отдела законодательства в Министерстве юстиций с 1994 года по 1998 год. Она также работала преподавателем в вузах и в международной организации «Интерньюс».