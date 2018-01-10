Цифра дня: Сколько советников помогают Сапару Исакову

Глава фонда «Гражданская инициатива Интернет политики» Татту Мамбеталиева стала советником премьер-министра Сапара Исакова. Теперь у главы правительства 10 советников, шесть из которых не получают зарплату из бюджета.

Правительство объявило 10 января о назначении еще одного советника премьер-министра Сапара Исакова — Татту Мамбеталиевой. Она — эксперт в сфере информационных технологий и на протяжении последних 11 лет возглавляет фонд «Гражданская инициатива Интернет политики».

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова пояснила журналисту Kloop.kg, что Мамбеталиева будет консультировать Сапара Исакова в сфере открытых данных и интернет-безопасности.