Подполковника милиции отстранили от должности из-за ДТП в нетрезвом виде

Начальника службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Ленинского ОВД Бишкека отстранили от должности на время следствия. В конце декабря он в нетрезвом состоянии дважды врезался в машину «Субару» и попытался скрыться.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил журналисту Kloop.kg, что милиционера отстранили от работы до окончания следствия.

«Вопрос о его дальнейшей работе в органах внутренних дел будет рассмотрен после окончания следствия», — сказал Оморов.

Авария произошла 28 декабря на пересечении улиц Ахунбаева и Тыныстанова.

Пьяный подполковник милиции ехал в «Мерседесе» и врезался в стоявшую на обочине «Субару». Однако после столкновения он не остановился, а продолжил движение.

Водитель «Субару» догнал врезавшийся в его машину автомобиль и попытался остановить. Милиционер врезался в «Субару» еще раз, при этом нанеся травмы водителю. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и травму руки.

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Фото иллюстративное.