Упавшую с балкона в Турции прооперировали. Она вернется в Кыргызстан

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что в Турции прооперировали кыргызстанку, выпавшую с балкона второго этажа. Женщина сможет вернуться на родину 19 января.

В ведомстве сообщили, что пострадавшая Айнура готовится к выписке из больницы города Финике.

Турецкие врачи прооперировали кыргызстанку за счет медицинской страховки. Пострадавшая попала в больницу в начале января с переломами рук, ног и шейки бедра.

По словам Айнуры, она упала со второго этажа, когда решила перелезть с балкона в окно, потому что дверь в комнату захлопнулась.

«Когда была на балконе, свет отключился, дверь в комнату захлопнулась. Решила перелезть через окно с балкона, но наступила на бетонный низ и рухнула со второго этажа», — цитирует женщину радио «Азаттык».

Айнура приехала в Турцию в начале октября на заработки — она присматривала за пожилым мужчиной.

Фото: Радио «Азаттык»