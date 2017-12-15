Прокуратура передала в суд дело Адиева, который пнул своего двухлетнего сына

Сотрудники Октябрьского УВД закончили расследование в отношении Бариера Адиева, который пнул своего сына во время прогулки. Адиева обвиняют по статьям «Хулиганство» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Прокуратура Октябрьского района направила дело Бариера Адиева в суд 11 декабря.

Изначально против Адиева возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», однако по завершению следствия к обвинению добавили статью «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сейчас мужчина отбывает двухмесячный срок предварительного заключения в изоляторе.

Мать ребенка забрала заявление из милиции и отказалась лишать супруга родительских прав. Она сказала, что ребенку «не причинен вред» и он скучает по отцу.

Адиева задержали 2 декабря после того, как в соцсетях распространилось видео, в котором он пнул ребенка, лежавшего на земле.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия!

Мужчина свою вину не признал и сказал, что видео с избиением — монтаж. В Минздраве сообщили, что ребенок получил ушиб.

Адиев работал заместителем начальника Сокулукского госрегистра. После инцидента его уволили.

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