СДПК собирается выразить недоверие омбудсмену

Парламентская фракция СДПК собирается выразить недоверие главному правозащитнику страны Кубату Оторбаеву. Омбудсмен неоднократно пропускал заседания, на которых должен был представить свой ежегодный отчет.

Депутаты фракции СДПК собирались рассмотреть отчет омбудсмена на заседании 15 декабря. Однако Оторбаев на заседании не появился.

Лидер парламентской фракции Иса Омуркулов заявил, что это не первый случай, когда омбудсмен пропускает заседания, где должны изучить его отчет.

«Вопрос уже тянется полгода. По каким-то причинам он игнорирует заседания фракции. Он не приходит, но неизвестны причины этого. Какие будут предложения?» — сказал Омуркулов.

Его однопартиец Мурадыл Мадеминов сказал, что Оторбаев должен был представить свой отчет до 1 апреля. Мадеминов предложил выразить Оторбаеву недоверие.

«С 1 апреля он месяцами ходит на больничных. Есть справки? Если он не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья по полгода, по 8 месяцев, то ему нужно освободить место. На его место должен прийти другой кандидат, который готов работать», — сказал Мадеминов.

Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что Оторбаев неуважительно относится к фракции, пропуская заседания уже восемь месяцев.

Однако депутат Ирина Карамушкина назвала Оторобаева «одним из лучших» омбудсменов и заявила, что он «хорошо выполняет» свои профессиональные обязанности.

«Я не могу понять, почему он не появился и почему игнорирует. Это надо выяснить, но защита прав граждан — очень тяжелая задача. […] Я понимаю, что нам не очень приятно, что он не приходит, не отчитывается, хотя у него есть заместители, целый аппарат. К нему, конечно, есть вопросы и нужно применить административные процедуры», — сказала Карамушкина.

По итогам голосования, фракция признала ежегодный отчет омбудсмена неудовлетворительным. Согласно закону, если парламент признает отчет омубудсмена неудовлетоврительным, то его могут уволить.

«Омбудсмен с 26 октября по 4 ноября также находился на лечении. В остальных случаях Кубат Оторбаев, по приглашению соответствующего комитета, несколько раз ходил в парламент, но, по различным причинам, ежегодный доклад не был рассмотрен», — сообщили в приемной омбудсмена.

Парламент назначил Оторбаева на должность омбудсмена 30 декабря 2016 года. Оторбаева выдвигали на этот пост фракции «Кыргызстан» и СДПК.

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