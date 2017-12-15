Ипподром «Ак-Кула» вернули в собственность Бишкека

Прокуратура Ленинского района закрепила за мэрией Бишкека право на бессрочное пользование земельным участком, на котором находится ипподром «Ак-Кула». В сентябре Верховный суд признал незаконной продажу ипподрома в 1998 году частной компании.

По постановлению Ленинской прокуратуры право собственности на земельный участок ипподрома «Ак-Кула» площадью в 49,5 га и общей стоимостью в 3 млрд 448 млн сомов закреплено за мэрией Бишкека. Городские власти получили право бессрочного пользования земельным участком.

Межрайонным, Ленинским, Бишкекским и Верховным судами все еще рассматриваются оставшиеся иски Ленинской прокуратуры о признании недействительными последствий договора о продаже ипподрома «Ак-Кула» частной компании.

Следствие установило, что в 1995 году ипподром передали под управление мэрии Бишкека, а в 1998 году Министерство сельского и водного хозяйства продало его частной компании, не имея права на продажу.

В сентябре Верховный суд признал незаконной продажу ипподрома в 1998 году частной компании.

Власти планируют провести реконструкцию комплекса в 2018 году, после того как «Ак-Кула» перейдет в государственную собственность. На ремонт планируют выделить 650 млн сомов.

После ремонта на ипподроме будет пять с половиной тысяч мест, тогда как сейчас он может вместить только три тысячи человек.

Власти решили реконструировать объект после инцидента на праздничных мероприятиях в мае 2017 года, посвященных Нооруз .

Многие зрители были вынуждены залезать на деревья и металлические ограждения арены, чтобы увидеть конные состязания. После этого, в Министерстве внутренних дел заявили, что ипподром не соответствует требованиям безопасности.

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