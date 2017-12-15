«Врачи без границ»: В конфликте в Мьянме погибли более 6 700 рохинджа

По мнению организации «Врачи без границ», власти Мьянмы занижают количество рохинджа, погибших в столкновениях с 25 августа по 24 сентября 2017 года. Власти Мьянмы сообщили лишь о 400 погибших, по мнению «Врачей без границ» убитых намного больше — как минимум 6 700 человек.

По информации организации, власти Мьянмы занижают количество погибших рохинджа более, чем в 16 раз.

В отличии от властей, сообщивших о гибели 400 рохинджа, «Врачи без границ» насчитали более 6 700 убитых и минимум 647 тысяч бежавших из страны рохинджа.

«По самым скромным оценкам, по меньшей мере 6 700 из этих смертей были связаны с насилием, включая по меньшей мере 730 детей младше пяти лет», — говорят в организации.

Большая часть убитых погибла от огнестрельных ранений, более тысячи человек были сожжены или забиты насмерть.

«Количество смертей, скорее всего, на самом деле выше, поскольку мы не обследовали все поселения беженцев в Бангладеш и общались с семьями, которые не выбрались из Мьянмы», — говорит представительница «Врачей без границ» Сидни Вонг.

Организация утверждает, что судя по тому, как погибли рохинджа, нападения были целенаправленными и спланированными.

Также представители организации считают, что подписанное в ноябре соглашение о возвращении рохинджа в Мьянму — преждевременное, потому что люди продолжают бежать в Бангладеш.

Проверили «Врачи без границ» и лагеря беженцев-рохинджа в Бангладеше — они переполнены и находятся в антисанитарных условиях. Власти Бангладеш ограничили передвижения рохинджа внутри страны.

ООН выделил на содержание рохинджа 7 млн долларов, а в октябре о выделении 20 млн евро сообщили власти Германии.

Конфликт между властями Мьянмы и рохинджа

В конце августа в штате Ракхайн вспыхнул конфликт между властями и «Армией спасения рохинджа».

«Армия спасения рохинджа», которую власти Мьянмы называют террористической и экстремистской организацией, 25 августа напала на 30 полицейских постов — тогда погибли 12 человек.

В ответ военные Мьянмы начали зачистку в районах, где проживали рохинджа. Беженцы утверждали, что власти целенаправленно сжигали их деревни.

По данным, предоставленным Мьянмой, погибли около 400 представителей рохинджа, но общественные и гуманитарные организации утверждали, что погибших намного больше — это несколько тысяч человек.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала действия военных Мьянмы «этнической чисткой».

«Собранные доказательства неопровержимы. Силы безопасности Мьянмы совершают поджоги в северном штате Ракхайн в целенаправленной кампании по выдворению народа рохинджа из Мьянмы. Поймите правильно: это этническая чистки», — заявила директор организации Тирана Хассан.

Столкновения в августе-сентябре 2017 года — не единственные, конфликт между Мьянмой и этническим меньшинством в лице рохинджа длится более 70 лет.

В 2012 году произошли массовые беспорядки между местными буддистами и рохинджа, в ходе которых погибло несколько десятков человек, а 12 000 рохинджа бежали в Бангладеш.

А в 2016 году, после нападения на приграничные посты, власти Мьянмы ввели войска в штат Ракхайн.

В ООН утверждают, что рохинджа — одна из самых преследуемых национальных меньшинств в мире, а Мьянму обвиняют в «преступлениях против человечества». Власти Мьянмы называют заявления о нарушении прав человека и геноциде «фальшивыми новостями» и «пропагандой».

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