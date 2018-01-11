Чуйская область: Чиновники незаконно продали участок земли за 125 тысяч сомов вместо 7 млн

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной продажи земли в Таш-Добонском айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области. Чиновники из сельской администрации продали участок земли за 125 тысяч сомов, когда его рыночная стоимость составляла более 7 млн.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в ноябре 2011 года должностные лица Таш-Добонского айыл окмоту незаконно передали земельный участок площадью 0,7 гектар частному лицу на 49 лет.

Через два года, этот земельный участок без проведения конкурса «незаконно» продали за 125 тысяч — рыночная стоимость участка составляла 7 млн 356 тысяч сомов.

После этого земельный участок в течение двух лет неоднократно перепродавался под строительство различных объектов. Сейчас там построены жилые дома.

«В результате незаконных действий должностных лиц айыл окмоту участок был переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, а в последующем в категорию земель населенных пунктов», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением», «Нарушение земельного законодательства», «Служебный подлог» и «Подделка документов».

Уголовные дела по продаже земельных участков в Таш-Добо

Это не первое уголовное дело по незаконной продаже земельных участков в Таш-Добо.

В ноябре 2017 года Генпрокуратура выяснила, что должностные лица Таш-Добонского айыльного округа продали один гектар земли за 300 тысяч сомов. Реальная стоимость участка составляет 18 млн сомов.

Еще одно аналогичное уголовное дело было возбуждено из-за того, что другой земельный участок продали за 175 тысяч сомов вместо 12 млн.

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