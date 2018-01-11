Кыргызстанцы могут получить стипендии по квотам в университетах семи стран

Абитуриенты из Кыргызстана могут поступить на бюджет по квотам в семь зарубежных стран — Россию, Китай, Казахстан, Турцию, Венгрию, Таджикистан и Беларусь. Больше всего квот выделяет Россия — 400, меньше всего Казахстан — 5.

По информации Министерства образования Кыргызстана, бюджетные места в российских вузах распределяются через отделение «Россотрудничества» в Бишкеке. Однако, количество выделяемых стипендий меняется ежегодно. В 2016-2017 году для кыргызстанцев выделили 300 квот, а на 2017-2018 учебный год кыргызстанцам предоставили 400 квот на обучение.

Китай в 2017 году предоставил кыргызским абитуриентам 23 правительственные стипендии. Желающие поступить в Китай проходят конкурс, который проводит минобразования Кыргызстана. Каждый участник должен в первом туре написать эссе на китайском или английском языках, а во втором его ожидает собеседование.

В Казахстан по правительственной квоте могут поступить всего пять абитуриентов из Кыргызстана. Отбором документов также занимается минобразования Кыргызстана. В 2017 году желающие учиться на бакалавриате проходили тестирование, а те, кто хотел поступить в магистратуру — собеседование.

Для желающих учиться в Турции все иначе — отбором студентов занимается исключительно турецкая сторона. Абитуриенты должны зарегистрироваться на сайте программы «Турецкие стипендии», а окончательное решение принимает Совет по образованию при президенте страны.

Венгрия выделяет для 25 кыргызстанцев стипендию “Stipendium Hungaricum Programme” для учебы не только в бакалавриате и в магистратуре, но и для тех, кто желает защитить докторскую степень. Первый тур отбора документов проводит минобразования, а второй тур онлайн проводит уже венгерская сторона.

В Таджикистане ежегодно могут учиться 25 кыргызстанцев. Отбор проводят представители Кыргызского технического университета им. Раззакова и Общественное объединение таджиков им. Рудаки.

Для учебы в Беларуси желающим необходимо пройти отбор через Минобразования Кыргызстана. Всего туда могут отправиться 10 кыргызстанцев. Кроме учебы, абитуриенты могут отправиться в Беларусь на стажировку и повышение квалификации.