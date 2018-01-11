Омбудсмен назвал «несправедливым» прекращение дела мужчины, пнувшего своего сына

Омбудсмен Кубат Оторбаев заявил, что решение Октябрьского суда о прекращении уголовного дела в отношении Бариера Адиева, который пнул сына во время прогулки — «несправедливое». Правозащитник намерен обратиться в Генпрокуратуру с требованием возобновления следствия в отношении мужчины.

Оторбаев считает, что в законодательстве Кыргызстана есть пробелы, ограничивающие права детей в суде и «этим пользуются недобросовестные взрослые».

По словам омбудсмена, несмотря на то, что мать отказалась от претензий, суд должен был учесть недееспособность и ранний возраст пострадавшего мальчика, но не сделал этого.

«Поэтому институт Омбудсмена защитит его права, и в скором времени направит письмо в прокуратуру Бишкека, чтобы она предприняла все необходимые меры для восстановления справедливости и законности», — говорится в сообщении Оторбаева.

Акыйкатчы считает, что Адиев должен получить «заслуженное наказание» за «такое жестокое обращение» со своим ребенком.

Институт омбудсмена подготовил спецдоклад, который показывает количество прекращенных уголовных дел, в которых дети проходят пострадавшими.

«Проведенный нами анализ показал, что многие уголовные дела были прекращены еще на стадии следствия, а некоторые – в судах, и именно в связи с тем, что встречные заявления подали взрослые, не учитывая мнения, маленького возраста, а также физического и психологического состояния детей», — отмечается в сообщении.

Институт омбудсмена подготовит поправки, которые направят в парламент для внесения изменений в имеющиеся законы.

Прекращение дела

10 января Октябрьский райсуд Бишкека прекратил уголовное дело против Бариера Адиева, который пнул своего двухлетнего сына в живот. Мать пострадавшего мальчика отказалась от претензий к супругу.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Мама ребенка посчитала, что сыну «не причинен вред» и он «скучает по отцу».

Адиева задержали 2 декабря после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он пинает своего сына, лежавшего на земле.

Этот инцидент вызвал общественный резонанс и мужчину поместили в изолятор временного содержания. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» — ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Сам Адиев свою вину не признал и сказал, что видео с насилием в отношении ребенка — монтаж. В минздраве же сообщили, что ребенок получил ушиб.

Вместе с общественным порицанием Адиев также лишился своей работы — он был заместителем начальника Сокулукского госрегистра.

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