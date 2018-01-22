Джалал-Абадская область: В реке Чычкан массово погибла рыба из-за разлива топлива

Специалисты зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Чычкан в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. По их подсчетам, уже погибло больше полутора тонн рыбы из-за разлива бензина.

Аким Токтогульского района Майорбек Сатымкулов в интервью журналисту Kloop.kg сообщил, что к 21 января потери рыбхозяйств вблизи реки Чычкан превысили полторы тонны.

«Рыба гибнет из-за разлива бензина. Сейчас районные специалисты на месте подсчитывают точное количество погибшей и пострадавшей рыбы от топлива. Количество погибшей рыбы может вырасти», — сказал Сатымкулов.

Разлив топлива произошел вечером 20 января на трассе Бишкек — Ош в районе реки Чычкан. Бензовоз, перевозивший 38 тонн горючего, упал в реку. Один человек погиб, еще двоих доставили в Токтогульскую районную больницу.

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций подсчитывают сколько топлива попало в реку.