ГРС не успевает выдавать биометрические паспорта из-за большого объема работы

Государственная регистрационная служба сообщила, что выдача биометрических паспортов затягивается из-за большого объема работы. Граждане, подавшие заявку на получение паспорта еще в декабре, получат их только к концу января.

Пресс-служба ГРС сообщила журналисту Kloop.kg, что из-за большого объема работы ведомство не успевает выдавать биометрические паспорта в 12-дневный период, который установлен законом.

По данным пресс-службы, выдача паспортов затягивается на неделю из-за ажиотажа, возникшего в декабре прошлого года. По словам представителя пресс-службы, граждане хотели получить биометрический паспорт бесплатно, а акция ГРС заканчивалась 1 января.

«В декабре мы получали около шести тысяч заявлений в день, когда как в обычные дни к нам приходят по две тысячи заявок. Чтобы успеть с выдачей паспортов, Центр персонификации населения работает в три смены», — сообщили в ГРС.

В ведомстве говорят, что это привело к росту объема работ в два-три раза, из-за чего выдача паспортов затягивается на неделю. В ГРС обещают, что граждане, подавшие заявку на получение паспортов нового образца в декабре, получат их к концу января.

Новый образец биометрического паспорта был утвержден в апреле 2017 года. Тогда ГРС объявила акцию, что до конца 2017 года будет выдавать паспорта бесплатно.

С 1 января 2018 года новый ID-паспорт стоит 290 сомов.