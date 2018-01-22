Милиция задержала еще двух подозреваемых в краже сейфа с 15 млн сомов из частного дома в Оше

Милиция Бишкека задержала еще двух подозреваемых в краже сейфа с 15 млн сомов из частного дома предпринимателя в Оше. По данным милиции, в квартире задержанных нашли крупную сумму денег.

В пресс-службе МВД сообщили журналисту Kloop.kg, что двух подозреваемых задержали 22 января в квартире в Бишкеке. У подозреваемых обнаружили крупную сумму денег. Их доставили в УВД города Оша.

Ранее милиция Оша задержала троих подозреваемых в ограблении, у которых нашли вещественные доказательства в виде 4,7 млн сомов. В милиции сообщали о поиске еще троих соучастников преступления.

Ограбление произошло 29 декабря — три человека ворвались в дом предпринимателя в Оше. Угрожая ему и его семье пистолетом и ножами, грабители похитили из дома сейф с деньгами. Всего у пострадавшего украли 10 тысяч долларов, 560 тысяч рублей и 14 млн сомов.

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