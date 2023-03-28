В администрации президента опровергли предположения о наличии коррупции в получении российскими политиками и бизнесменами кыргызских паспортов. Об этом сообщает радио «Азаттык».

«Требования едины для всех, какие-либо преимущества отдельным лицам не предусмотрены», – сообщили в администрации.

По их информации, все ходатайства о приеме в гражданство тщательно проверяются и регулируются законодательством Кыргызстана и международными договорами.

Ранее журналисты выяснили, что российские политики и бизнесмены, среди которых экс-губернатор Тверской области России Дмитрий Зеленин и сооснователь криптобиржи Bitzlato Антон Шкуренко, получили кыргызские паспорта – возможно, коррупционным путем.

Кроме того, гражданами Кыргызстана стали бывшая прокремлевская активистка Мария Дрокова, вице-президент «Сколково» Кирилл Каем и сыновья бизнесмена Валерия Задорина – родственника одного из начальников ФСБ России.

Антикоррупционный эксперт Илья Шуманов говорил, что российская элита использует Кыргызстан, чтобы снять с себя ограничения на путешествия, ведение бизнеса и «в принципе упростить [себе] жизнь». По его словам, посредники предлагают россиянам купить паспорт гражданина КР за суммы от $5 до $30 тысяч.