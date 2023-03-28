Вице-мэр Бишкека Жыргалбек Шамыралиев сказал, что это технология создаст чистоту и порядок, рядом с мусорными контейнерами не будет запаха от разложения пищевых отходов, и на точках сбора больше не будут скапливаться бродячие животные.

«По городу устанавливается порядка 20 контейнеров на четырёх точках. Включает в себя 10 механизмов. Каждый механизм будет иметь по два контейнера. Общая сумма проекта — 7 млн сомов. Реализуется с турецкими партнерами (“Агентство Интернэшнл Консалтинг”)», — рассказал он.

Как пишет издание AKIpress, контейнеры можно открывать как вручную, так и нажав специальную кнопку. Крышка закрывается сама, а чтобы не выходил запах по краю контейнера установлена специальная резина.