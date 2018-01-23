На ТЭЦ Бишкека проведут капитальный ремонт электрофильтров

Компания «Электрические станции» объявила тендер на капитальный ремонт электрофильтров на ТЭЦ Бишкека. Ремонт планируют провести после отопительного сезона, на эти цели потратят более 7 млн сомов.

Компания «Электрические станции» 22 января объявила тендер на проведение капитального ремонта электрофильтров трех котлоагрегатов на ТЭЦ Бишкека. Стоимость ремонта оценивается в 7 266 996 сомов.

Пресс-секретарь компании Тагжана Айдаралиева сообщила журналисту Kloop.kg, что капитальный ремонт электрофильтров планируют провести после окончания отопительного сезона.

«Капитальный ремонт нужен, чтобы следующей зимой электрофильтры продолжали задерживать загрязняющие вещества, чтобы выбросы не превышали предела допустимой концентрации», — сказала Айдаралиева

По словам Айдарилевой, электрофильтры «тщательно осматривают и ремонтируют каждый год», потому что они сдерживают большой объем загрязняющих веществ.

Премьер-министр Сапар Исаков 8 января поручил главе «Национальной энергетической холдинговой компания» Айбеку Калиеву заняться «минимизацией выбросов» в атмосферу золы и твердых частиц на ТЭЦ Бишкека.

По данным Госагентства охраны окружающей среды, ТЭЦ Бишкека выбрасывает в атмосферу 14 процентов загрязняющих веществ. Основным источником загрязнения воздуха Бишкека, по данным агентства, являются автомобили.

По теме: