Беловодское: Против депутата, избившего замглавы айыл окмоту, возбудили уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело в отношении депутата Беловодского кенеша Сейитбека Надырбекова. В конце декабря 2017 года он ударил кулаком в висок замглавы айыл окмоту Советбека Орозалиева.

Пострадавший Советбек Орозалиев подтвердил в разговоре с журналистом Kloop.kg, что против избившего его депутата возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Да, дело сейчас возбудили. Я же тогда был при исполнении своих обязанностей. Буду ходить на все заседания суда, до конца», — сказал Орозалиев.

Изданию 24.kg подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении депутата Надырбекова в УВД Московского района.

Драка между Надырбековым и Орозалиевым произошла в декабре прошлого года. Причиной конфликта стало то, что сельские власти не взяли на баланс водонапорную башню по поручению депутатов.

«Я этого не сделал, потому что нужны были подписи технадзора и айыл окмоту с печатью. А технадзор отказался подписывать, потому что глава айыл окмоту не подписал. И, наоборот, глава айыл окмоту не подписал, потому что технадзор отказался», — объяснил пострадавший Орозалиев в интервью журналисту Kloop.kg

По его словам, Надырбеков начал ему грубить и предложил ему «побазарить в коридоре». Между мужчинами произошла перепалка, переросшая в драку.

«Он подошел ко мне, я не ожидал, что он может ударить кулаком в висок. Только очки снял, и в висок удар, аж потемнело в глазах. Хорошо успел очки снять, а то мог и глаза стеклом порезать», — рассказал Орозалиев.

Обвиняемый в избиении замглавы айыл окмоту депутат Надырбеков еще не комментировал инцидент.

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