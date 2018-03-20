Брат Жээнбекова отказался сдавать депутатский мандат после критики Мискенбаева

Депутат Жогорку Кенеша и брат президента Асылбек Жээнбеков заявил, что не будет отказываться от своего мандата в парламенте, как этого потребовал его бывший коллега по фракции Мээрбек Мискенбаев.

Асылбек Жээнбеков заявил после внеочередного заседания фракции СДПК в парламенте, что «никаких разговоров» о сдаче его мандата в случае победы брата президентских выборах, «не было». Он назвал Мискенбаева «провокатором» и «недостойным».

«Мы никогда не пойдем по пути Бакиева или Акаева. Мы не будем вмешиваться в государственные дела и президентские полномочия нашего брата. […] Лишить меня депутатского мандата может только народ», — сказал Жээнбеков.

Асылбек Жээнбеков — брат Сооронбая Жээнбекова, ставшего президентом после выборов в октябре 2017 года.

Мискенбаев — бывший депутат Жогорку Кенеша и сторонник экс-президента Алмазбека Атамбаева — потребовал на митинге 17 марта, чтобы Жээнбеков-младший сдал мандат.

По словам бывшего депутата, Асылбек Жээнбеков обещал, что покинет пост в парламенте, если его брат станет президентом.

Однако сам Асылбек Жээнбеков говорит, что и речи не было «и не может быть» о сдаче мандата.

Заявления Мискенбаева связаны с его опасениями о возможном клановом или семейном правлении со стороны Жээнбековых, как это было с предыдущими президентами — Акаевыми и Бакиевыми.

«Мы призываем президента Сооронбая Жээнбекова не поддаваться влиянию тех, кто намерен вернуть и установить в стране семейно-клановое и авторитарное правление. Надо остановить эти проявления землячества и непотизма», — заявил он.

Сам Мискенбаев занимал пост депутата с октября 2015 по октябрь 2016 года — он сдал свой мандат на фоне скандала, связанного с угольным месторождением Кара-Кече. Мискенбаев также возглавляет общественное объединение «Айкол Ала-Тоо», в которое входят родственники погибших во время смены власти 7 апреля 2010 года.

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