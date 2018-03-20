Ботсад в Бишкеке застроят этнопарком? Власти обещают, что нет

В соцсетях и в лентах некоторых информационных изданий обсуждают возможное строительство юрточного городка на территории бишкекского ботанического сада.

Источником этой информации стала активистка Калича Умуралиева, которая занимается проблемами незаконного строительства в Бишкеке.

По её словам, в проекте детальной планировки (ПДП) Бишкека городские власти предлагают расширить Ботсад на восток и построить там этнопарк для проведения национальных праздников.

«Так называемое джайлоо, где будут проводить конные игры, массовые гуляния […] При этом почему-то забыли, что в Бишкеке уже есть этнокультурный парк «Манас айылы» на проспекте Мира возле гостиницы «Иссык-Куль»», — написала она. В своих заявлениях правозащитница ссылается на презентацию ПДП за 2016 год — на карте не обозначено строительство парка возле Ботсада, однако в описании к ней сказано, что комплекс будет построен.

«Ботанический сад предлагается развивать для общественного пользования и расширить в восточном направлении с размещением и организацией национального этно-культурного парка для проведения различных национальных праздников и мероприятий на зеленом пространстве», — сказано в презентации.

Правда ли это?

Власти Бишкека обещают, что парка на территории Ботсада не будет, а презентация за 2016 год — старая и потеряла свою актуальность. Разработчик последней версии ПДП Рыспек Кокоев пообещал, что Ботсад останется «таким, каким он был».

«Это не правда, никто не собирается строить в Ботаническом саду. По ПДП ничего не предусматривается», — сказал он. В новой версии ПДП, которая есть в распоряжении редакции, территория Ботсада на карте действительно останется неизменной.

В свою очередь Калича Умуралиева заявила, что в прошлом году она была на совещании градостроительного совета — тогда на нем презентовали именно тот проект ПДП, в котором предусматривается создание этнопарка в Ботсаду.

«Меня ввело в заблуждение то, что они написали в том проекте[…] Значит сейчас они говорят, что не будет ничего — что я еще могу сказать, может у них мнение о Ботсаде поменялось?» — сказала она.

План детальной планировки пока окончательно не принят и сейчас он проходит общественные слушания. Если вам важно, как будет застраиваться Бишкек, вы можете посетить слушания до 9 апреля в Первомайской районной администрации.

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