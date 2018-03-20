Минобраз приказал вузам собрать студентов на митинг возле «Медиа Форума». Это вообще законно?

Министерство образования отправило четырем вузам приказ о том, чтобы они собрали студентов на митинг, посвященный апрельской революции 2010 года и расстрелу демонстрации в Аксы в 2002 году. Законно ли это — отправлять студентов на мероприятия по требованию министерства?

Что случилось?

Министерство образования издало 12 марта приказ, в котором обязало кураторов четырех вузов Бишкека собрать студентов и посетить митинг в память об аксыйских событиях 2002 года.

Митинг прошел 17 марта возле здания «Медиа Форума». В нем должны были принять участие студенты из КНУ, БГУ, КГУ имени Арабаева и КГУСТА — по 70 человек от каждого вуза.

«Министерство поручает студентам учебных заведений в сопровождении ответственных служащих обеспечить явку на указанном мероприятии согласно вышеупомянутой квоте», — сказано в приказе.

В приемной КНУ и пресс-службе КГУ подтвердили журналисту Kloop.kg, что отправили своих студентов на митинг. Проректор КГУСТА Сайдулла Абылов сказал, что вуз не отправил туда своих учащихся — в этот день они участвовали в субботнике в парке им. Ататюрка. Руководство БГУ не ответило на вопрос о митинге.

Что говорят в минобразования?

Пресс-секретарь ведомства Марина Гречанная подтвердила журналисту Kloop.kg, что министерство отправило студентов и кураторов на митинг по просьбе общественного объединения «Айкол Ала-Тоо», которое создано родственниками погибших во время апрельской революции 2010 года.

«Они обратились к нам с предложением отправить студентов для мероприятия, которое посвящено аксыйским событиям на прошлой неделе. Поскольку событие значимое, министерство поддержало это предложение», — сказала Гречанная.

Однако, по ее словам, оказалось, что прошедшее мероприятие не было посвящено аксыйским событиям.

«Об этом мы узнали от студентов и кураторов. Они покинули мероприятие — как только стало понятно, что оно не соответствует заявленной теме», — добавила Гречанная.

Что говорит «Айкол Ала-Тоо»?

Зампредседателя общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» Амантур Джамгырчиев подтвердил журналисту Kloop.kg, что они просили министерство образования собрать студентов для митинга.

«Ежегодно мы проводим мероприятия, посвященные памяти аксыйских и апрельских событий. С прошлого года приглашаем на эти мероприятия студентов и молодежь», — сказал он.

По словам Джамгырчиева, участие в форуме приняли 1,5 тысяч человек — студенты, артисты и общественные деятели. Он говорит, что «Айкол Ала-Тоо» проводит такие мероприятия, чтобы студенты и молодежь знали историю Кыргызстана.

Законно ли это — отправлять студентов на мероприятия в принудительно-добровольном порядке?

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев говорит, что государственные образовательные учреждения обязаны подчиняться приказам минобразования и принимать участие в мероприятиях, инициированных министерством.

Однако это не значит, что студентов можно обязывать посещать эти мероприятия без их согласия. «Вуз должен выбрать добровольцев для мероприятия, которые сами изъявили желание, а не заставлять своих студентов», — сказал Эралиев.

По словам юриста, если студента заставляют идти на мероприятие, на которое он не хочет, то ему нужно пожаловаться в минобразования.