Как ГКНБ и Генпрокуратура возбуждали уголовные дела на оппонентов власти и судились со СМИ

Президент Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и попросил парламент уволить генерального прокуратора Индиру Джолдубаеву. Парламент поддержал просьбу президента. Во время президентства Алмазбека Атамбаева генпрокуратура и ГКНБ возбуждали уголовные дела на оппонентов президента и судились с независимыми СМИ.

К середине апреля Жээнбеков сменил почти всех чиновников своего предшественника Алмазбека Атамбаева, оставив на своем посту только министра внутренних дел Улана Исраилова.

Среди уволенных оказались глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев и генеральный прокурор Индира Джолдубаева, которых Атамбаев назначил на эти должности в 2015 году.

Причем Джолдубаеву отправили в отставку после того, как парламент, в котором 38 мест занимают депутаты от возглавляемой Атамбаевым СДПК, практически единогласно одобрил прошение президента.

Увольнению двух кадров Атамбаева предшествовала критика Жээнбекова на заседании Совета безопасности в начале февраля. Там он заявил, что генпрокуратура и антикоррупционная служба ГКНБ не справляются со своими обязанностями по борьбе с коррупцией.

После увольнения Сегизбаева и Джолдубаевой парламентарии заговорили о том, что нужно пересмотреть все дела генпрокуратуры и ГКНБ, возбужденные против оппонентов власти.

Депутаты от оппозиционных фракций предложили создать комиссию, которая изучит дела против политиков и СМИ.

Спикер парламента Дастан Джумабеков заявил, что этот вопрос «будет обсуждаться».

Омурбек Текебаев и «взятка» в 1 млн долларов

Фото: Пресс-служба Жогорку Кенеша

В феврале 2016 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на оппозиционера и лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Официальным поводом для возбуждения дела стало подозрение в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского. По версии следствия, Текебаев получил от него 1 млн долларов, чтобы предоставить доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Однако Текебаев попал в поле зрения Генпрокуратуры и Госкомитета нацбезопасности намного раньше — еще в середине 2016 года. Претензии у властей к Текебаеву появились после того, как он выступил против поправок в конституцию, предложенных Атамбаевым.

Тогда Сегизбаев предоставил Атамбаеву документы из государства Белиз, в которых говорилось, что он и его соратники по партии Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов имели финансовую заинтересованность в продаже «Мегакома».

Дело по этому поводу так и не возбудили, а общественность так и не узнала, были ли подлинными эти документы.

25 февраля 2017 года Текебаева задержали в аэропорту «Манас» и водворили в СИЗО ГКНБ. Тогда силовики заявили, что у них есть «неопровержимые доказательства» виновности политика в получении взятки.

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по делу Текебаева в августе 2017 года. Оппозиционера приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако судья применил амнистию и сократил срок заключения до 4,5 лет.

Текебаев не признал свою вину и обжаловал приговор, считая его «политически мотивированным». Но Бишкекский городской и Верховный суды оставили в силе решение первой инстанции.

Центризбирком лишил Текебаева депутатского мандата и сейчас политик отбывает срок в исправительной колонии №47.

Аида Салянова и «незаконное продление» адвокатской лицензии

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Дело против экс-генпрокурора и депутата от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой также возбудила Генпрокуратура — в декабре 2016 года. Салянову обвинили в «злоупотреблении должностным положением».

По версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, «незаконно» продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, который был соратником сына свергнутого президента Курманбека Бакиева — Максима. Все допросы Саляновой проходили в Госкомитете нацбезопасности.

В октябре 2017 Ленинский райсуд приговорил Салянову к пяти годам с конфискацией имущества. Судья отсрочил исполнение приговора до 2029 года, потому что у экс-генпрокурора есть маленький ребенок.

Сама Салянова не признала свою вину и назвала дело против нее «политическим заказом». Экс-генпрокурор обжаловала приговор, однако городской суд оставил решение в силе. Центризбирком лишил Салянову депутатского мандата.

Она, как и ее соратник Омурбек Текебаев, выступала против поправок в конституцию, которые лоббировал Атамбаев.

Алмамбет Шыкмаматов и автомобиль жены для Счетной палаты

Фото: Пресс-служба правительства

Против еще одного члена оппозиционной фракции «Ата Мекен», Алмамбета Шыкмаматова, генпрокуратура возбудила дело в феврале 2017 года по обвинениям в «служебном подлоге» и «коррупции». Шыкмаматова также допрашивали в ГКНБ.

В декабре этого же года Первомайский райсуд признал Шыкмаматова виновным в том, что он, будучи в составе тендерной комиссии в 2011 году, продал Счетной палате автомобиль своей жены. Прокуроры требовали для политика 8 лет тюрьмы, однако депутата приговорили к штрафу в 5 млн сомов в пользу государства.

Шыкмаматов, также как и его соратники, не признал вину, и заявил, что уголовное дело против него носит «политический характер», а состав и событие преступления не были доказаны.

Политик обжаловал приговор — решение в городском суде еще не принято. Шыкмаматов пока продолжает работать депутатом.

Канатбек Исаев и «насильственный захват власти»

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

На депутата от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева было возбуждено два уголовных дела.

Первое возбудили еще в апреле 2011 года. Однако материалы этого дела потеряли. Генпрокуратура возобновила дело против парламентария только летом 2017 года.

По версии следователей, Исаев, будучи мэром Токмока, провел фиктивный тендер на постройку автостанции и составил фиктивные договора на сумму в более 700 тысяч сомов. Кроме того, его обвинили в незаконной продаже здания библиотеки. Его действия нанесли ущерб государству в более чем миллион сомов.

Кроме того, по версии следствия, Исаев незаконно продал здание общежития в Токмоке. Ущерб государства от этой сделки составил свыше двух миллионов сомов.

Госкомитет нацбезопасности задержал его в конце сентября 2017 года из-за подозренией в подготовке к «насильственному захвату власти». Тогда проходила предвыборная агитация и главными претендентами на пост президента были Сооронбай Жээнбеков от пропрезидентской СДПК и Омурбек Бабанов — лидер «Республики — Ата-Журт».

По данным Генпрокуратуры, Исаев собирался устроить массовые беспорядки, если Бабанов проиграет на президентских выборах.

Бабанов заявил, что Канатбека Исаева задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником.

Также по этому делу задержали начальника районного управления Государственной налоговой службы Рамиса Джунусалиева, экс-главу айыл окмоту села Гавриловка Сокулукского района Дениза Раимкулова и безработного Майрамбека Маткулова.

После задержания Исаева его брат — Талантбек Исаев — ушел с поста начальника Главного управления службы специализированной охраны МВД.

Политик отрицал все обвинения, заявляя, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Однако 5 января Первомайский суд Бишкека приговорил его к 12 годам колонии строгого режима — по делу о фиктивных тендерах и незаконной продаже зданий. После применения амнистии срок заключения Исаева сократился до 9 лет.

Дело по насильственному захвату власти еще находится в производстве.

Канатбек Исаев был лидером фракции «Кыргызстан» в парламенте, но после его несогласия с конституционной реформой Атамбаева осенью 2016 года покинул эту должность. Вместо Исаева лидером партии стал Алмазбек Баатырбеков.

Омурбек Бабанов и два уголовных дела

Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Генпрокуратура возбудила дела на депутата Омурбека Бабанова через две недели после выборов президента, где политик был главным оппонентом выигравшего кандидата Сооронбая Жээнбекова.

После оглашения результатов выборов Бабанов обвинил власти в использовании админресурса и «черном пиаре».

Следствие считает, что Бабанов «призывал к разжиганию межнациональной розни» во время агитационной речи в ошском микрорайоне «Амир-Тимур», где преимущественно проживают этнические узбеки.

Претензии у Генпрокуратуры возникли к этой фразе Бабанова: «Да лучше умереть стоя, чем стоять на коленях. Если вы будете едины, и если, когда одного из вас бьют, вы выйдете вместе, никто не сможет противостоять вам. Народ — это сель, а сель сметает все на своем пути».

По версии следователей, его высказывания были направлены на «возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей, на неподчинение и свержение действующей власти».

Сам Бабанов назвал возбуждение уголовного дела «надуманным» и «произволом со стороны правоохранительных органов».

После выборов Бабанов покинул страну и заявил, что уходит из политики, отказавшись от депутатского мандата. ЦИК лишил его мандата 19 января 2018 года.

В марте 2018 года ГКНБ возбудил еще одно уголовное дело против Бабанова. Следователи обвинили его «в подготовке к захвату власти и организации массовых беспорядков» вместе с Канатбеком Исаевым.

«Следствие доказало, что депутат парламента Канатбек Исаев действительно готовил насильственный захват власти и массовые беспорядки вместе со сторонниками Бабанова. В отношении самого Бабанова решили вести отдельное дело», — заявили в пресс-службе ГКНБ.

Бабанов написал на своей странице в фейсбуке, что ни он, ни его сторонники не планировали «противозаконные действия, тем более, захват власти», а обвинения в свой адрес назвал «абсурдными».

Сейчас Бабанов находится в Москве, где управляет своим бизнесом и поправляет здоровье.

Защита чести и достоинства Атамбаева

Фото: Сергей Гунеев / Sputnik

Весной 2016 года экс-генпрокурор Индира Джолдубаева подала пять исков о защите чести и достоинства тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева против издания «Заноза», его соучредителей Дины Масловой и Нарына Айыпа, а также против правозащитницы Чолпон Джакуповой. В общей сложности генпрокуратура требовала от всех ответчиков 30 млн сомов.

Кроме того, Джолдубаева подала два иска против радио «Азаттык» на 20 млн сомов. Однако позже Атамбаев отозвал свои претензии к изданию — после встречи с главой «Радио Свобода» Томасом Кентом. «Азаттык» — это отделение «Радио Свобода» в Кыргызстане.

Однако иски против «Занозы» Атамбаев отзывать не стал.

«Почему мы выигрываем суды? Потому что это не журналисты, это клеветники. Они должны отвечать. Даже когда я уйду с поста, я все равно буду с такими газетчиками судиться. […] Многомиллионные иски? Для них это не иски. Я прекрасно знаю, кто за ними стоит», — заявил он.

В итоге издание проиграло в судах всех инстанций — в общей сумме издание и его учредители Дина Маслова и Нарын Айып должны Атамбаеву 27 млн сомов. Правозащитница Джакупова также должна Атамбаеву 3 млн сомов.

Маслова и Айып назвали иски способом «гонений и давления» на издание. Суд арестовал их банковские счета и потребовал выплатить всю сумму компенсации, однако ответчики неоднократно заявляли, что у них нет таких денег. Суд также выставил на торги дачу Джакуповой.

Оценка международных организаций

Международная правозащитная организация Freedom House в своем последнем отчете указала, что показатели демократии в Кыргызстане ухудшились из-за преследования политических оппонентов и давления на СМИ.

Правозащитники поставили стране 6,07 балла из 7 возможных — это худший результат Кыргызстана за последние семь лет.

«Власти лишили свободы и преследовали политических оппонентов президента до выборов. После выборов было возбуждено уголовное дело против проигравшего кандидата», — говорится в отчете.

Также Freedom House назвала иски экс-президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными».

Правозащитники требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.Иски против СМИ включила в свой ежегодный отчет и Amnesty International, и назвала их «притеснением».