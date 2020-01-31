Госкомитет нацбезопасности утверждает, что проверяет наличие несоразмерного доходам имущества экс-зампреда таможни Раима Матраимова и его семьи в Дубае. Об этом 31 января заявил представитель ведомства Сагынбек Самидин уулу на депутатской комиссии.

По его словам, ГКНБ уже отправил официальный запрос в государственные органы Объединенных Арабских Эмиратов.

«Мы не можем опираться на информацию в интернете, поэтому обратились в государственные органы ОАЭ», — сказал Сагынбек Самидин уулу.

Журналистское расследование о коррупции в таможенной системе и вывозе из Кыргызстана 700 миллионов долларов вышло 21 ноября прошлого года. Раим Матраимов и его жена — одни из основных фигурантов материала. В том числе журналисты привели доказательства того, что у семьи Раима Матраимова есть несоразмерное доходам имущество в Дубае.

Журналисты обнаружили, что жена Матраимова вложилась в строительство многофункционального пятиэтажного здания в одном из быстрорастущих районов Дубая. Кроме пятиэтажного здания Уулкан Тургунова также приобрела участок земли, на котором это здание находится. Кроме того, она владеет еще одним участком и квартирой в Дубае. Тургунова потратила на эти приобретения как минимум 12 миллионов долларов в период с 2015 по 2017 год, согласно утечке данных о владении недвижимостью.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев еще 26 ноября 2019 года поручил расследовать «все предположения о коррупционных действиях бывших и действующих должностных лиц» в таможне.

Информатор журналистского расследования Айэркен Саймаити, занимавшийся выводом денег из страны, назвал Матраимова распределителем взяток от контрабандистов в таможенной сфере.