В декабре 2019 года жители Кара-Сууйского района Ошской области и торговцы рынка «Туратали» вышли на акцию протеста и даже устроили погром из-за недовольства подземным переходом.

Подземный переход у рынка построили, чтобы решить проблему пробок и стихийного прохода жителей через автомобильную дорогу. При строительстве подземки стал оседать грунт, поэтому сдача объекта задерживалась, Экотехинспекция ее не приняла. Несмотря на это, подземку открыли. Люди боятся, что она обвалится, и переходить дорогу по ней не хотят.

Нужна подземка

В апреле 2018 года местные власти Кара-Сууйского района Ошской области решили построить подземный переход возле рынка. В тендере победила компания «СуТранспромжилстрой», согласившись построить подземный переход за 28 миллионов сомов. Однако, позднее компании потребовались дополнительные 4 миллиона.

Подземный переход предполагалось закончить к концу 2018 года, но из-за возникших трудностей открытие прошло с опозданием в один год.

Во время строительства над подземным переходом осел грунт и внутрь начала просачиваться дождевая вода. Отделка перехода пришла в негодность, были замечены микротрещины. Экотехинспекция поручила компании сделать новый ремонт — но ничего не было сделано. Ведомство оштрафовало компанию на 23 тысячи сомов, а Финансовая полиция начала расследование.

Несмотря на то, что Экотехинспекция не приняла подземный переход, в конце 2019 года прошло его открытие.

Кара Суу шаарында жаны эле курулган жер алды отмок (подземка) колдонууга берилбей жатып курай баштады. Коррупционный схемалардын бар экендигинин далилдери Publicerat av БеспределKG Onsdag 19 december 2018

Протест

После открытия перехода проблема с пробками не решилась. Люди продолжали переходить через дорогу и власти установили железные решетки с двух сторон дороги.

Местные жители и торговцы взбунтовались и вышли на акцию протеста.

«Мы сидим на холоде, даже в туалет сходить не можем — нужно переходить через подземку. Даже в банк нужно идти через подземку. Все ведь находится рядом [через дорогу], мы что должны обходить [дорогу]? Это место что, тюрьма?» — возмущалась одна из торговок.

Прибывшему на место главе Сарайской сельской управы Замирбеку Тургунбаеву пришлось выполнить требования людей.

«Как мне известно, акцию протеста начали таксисты. Когда я прибыл туда, то увидел, что были перевернуты бетонные ограждения для блокировки движения [транспорта]. Я спросил у стоявших там 50-60 людей “кто это сделал?”, но никто ответственность на себя не взял», — сказал Тургунбаев.

Некоторые местные жители боятся идти через подземку, говорят, что «переход построен некачественно и они боятся, что он рухнет»