В декабре 2019 года жители Кара-Сууйского района Ошской области и торговцы рынка «Туратали» вышли на акцию протеста и даже устроили погром из-за недовольства подземным переходом.
Подземный переход у рынка построили, чтобы решить проблему пробок и стихийного прохода жителей через автомобильную дорогу. При строительстве подземки стал оседать грунт, поэтому сдача объекта задерживалась, Экотехинспекция ее не приняла. Несмотря на это, подземку открыли. Люди боятся, что она обвалится, и переходить дорогу по ней не хотят.
Нужна подземка
В апреле 2018 года местные власти Кара-Сууйского района Ошской области решили построить подземный переход возле рынка. В тендере победила компания «СуТранспромжилстрой», согласившись построить подземный переход за 28 миллионов сомов. Однако, позднее компании потребовались дополнительные 4 миллиона.
Подземный переход предполагалось закончить к концу 2018 года, но из-за возникших трудностей открытие прошло с опозданием в один год.
Во время строительства над подземным переходом осел грунт и внутрь начала просачиваться дождевая вода. Отделка перехода пришла в негодность, были замечены микротрещины. Экотехинспекция поручила компании сделать новый ремонт — но ничего не было сделано. Ведомство оштрафовало компанию на 23 тысячи сомов, а Финансовая полиция начала расследование.
Несмотря на то, что Экотехинспекция не приняла подземный переход, в конце 2019 года прошло его открытие.
Протест
После открытия перехода проблема с пробками не решилась. Люди продолжали переходить через дорогу и власти установили железные решетки с двух сторон дороги.
Местные жители и торговцы взбунтовались и вышли на акцию протеста.
«Мы сидим на холоде, даже в туалет сходить не можем — нужно переходить через подземку. Даже в банк нужно идти через подземку. Все ведь находится рядом [через дорогу], мы что должны обходить [дорогу]? Это место что, тюрьма?» — возмущалась одна из торговок.
Прибывшему на место главе Сарайской сельской управы Замирбеку Тургунбаеву пришлось выполнить требования людей.
«Как мне известно, акцию протеста начали таксисты. Когда я прибыл туда, то увидел, что были перевернуты бетонные ограждения для блокировки движения [транспорта]. Я спросил у стоявших там 50-60 людей “кто это сделал?”, но никто ответственность на себя не взял», — сказал Тургунбаев.
Некоторые местные жители боятся идти через подземку, говорят, что «переход построен некачественно и они боятся, что он рухнет»