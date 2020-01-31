Айэркен Саймаити — бизнесмен, который называл себя профессионалом по отмыванию денег. Переданные им документы легли в основу журналистского расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне.

Одним из фигурантов этого расследования стал Раим Матраимов — по словам Саймаити, он покровительствовал коррупции на таможне, благодаря которой подпольной мафии грузоперевозок удалось заработать сотни миллионов долларов США.

Саймаити был убит в Стамбуле 10 ноября прошлого года.

Мирлан Жээнчороев

Пригласить Матраимова на заседание парламентской комиссии предложил депутат Мирлан Жээнчороев. Также у политика есть вопросы к депутатам Дуйшену Торокулову и Алтынбеку Сулайманову. Оба могут быть связаны с Саймаити — после его смерти в соцсетях появилась фотография бизнесмена с Торокуловым, а Сулайманов признался, что был знаком с убитым.

При этом Сулайманов сам и предложил создать комиссию по делу об убийстве бизнесмена, но был затем вынужден покинуть ее состав, как и депутат Искендер Матраимов — брат Раима Матраимова.

Дуйшон Торокулов Алтынбек Сулайманов

Очередное заседание комиссии по убийству Саймаити проходит в парламенте сегодня, 31 января. Выступившая на нём директор радио «Азаттык» Айзада Касмалиева сказала, что Саймаити сам вышел на журналистов-расследователей.

При этом она добавила, что он — лишь один из многих людей, готовых рассказать о коррупции на таможне.

Когда именно на заседание комиссии будет приглашён Матраимов и случится ли это вообще, пока неизвестно. На сегодняшнем заседании, кроме Касмалиевой, должны также выступить представители правоохранительных органов, включая Госкомитет национальной безопасности.

Суд против журналистов

Искендер и Раим Матраимовы

Раим Матраимов и его родственники отрицают причастность к коррупции на таможне.

С декабря прошлого года семья Матраимовых и их фонд судятся с «Азаттыком» и «Клоопом», а также с журналистом «Азаттыка» Али Токтакуновым и изданием 24.kg.

В то время как адвокаты медиа-изданий выразили на этой неделе сомнения в беспристрастности этого судебного процесса, международная организация «Репортёры без границ» назвала иск Матраимовых «абсурдным» и призвала Свердловский районный суд отклонить его.

Над текстом работали: Айдай Иргебаева, Бектур Искендер