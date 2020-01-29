Адвокаты «Азаттыка» и «Клоопа» запросили у Свердловского районного суда Бишкека истребовать документы из банка, подтверждающие, что Айэркен Саймаити и его жена переводили деньги в общественный фонд семьи Матраимовых.

Ходатайство об истребовании банковских документов адвокаты сделали во время третьего заседания по иску семьи Матраимовых против кыргызских СМИ, которое прошло 29 января.

Судья Жылдыз Ибраимова оставила это ходатайство «открытым» — это означает, что оно будет удовлетворено только после того, как суд убедится в его обоснованности.

Адвокат «Азаттыка» Акмат Алагушев указал в ходатайстве конкретные банковские переводы, которые интересуют журналистов. Адвокат «Клоопа» Фатима Якупбаева не понимает, почему судья оставила ходатайство открытым — тем более, что большинство юристов семьи Матраимовых в итоге не стали возражать против этого запроса со стороны СМИ.

«Неясно, почему судья оставила наше ходатайство открытым: подобные сведения из любого банка можно получить только через судебное требование, ходатайство важно удовлетворить для всестороннего рассмотрения спора. Такая пауза для нас — это странный звоночек, ведь наши оппоненты не были против, а мы просим то, что другим способом для суда невозможно получить. Зачем придерживать эту дверь?» — сказала Якупбаева после судебного заседания.

Зачем нужно просить банковские сведения?

Согласно расследованию, которое «Азаттык», «Клооп» и OCCRP выпустили в конце прошлого года, общественный фонд «Исмаил Ата» семьи Матраимовых получал деньги от Айэркена Саймаити как минимум с 2016 по 2017 годы.

Себя Саймаити называл профессионалом по отмыванию денег. До своего убийства в ноябре прошлого года он говорил, что, вместе со своей супругой Вуфули Бумайлияму, переводил деньги семье Матраимовых. Делалось это по просьбе Хабибулы Абдукадыра — главы подпольной империи грузоперевозок, которая занималась перевозкой товаров между Китаем и Центральной Азии по поддельным документам.

Перечисления в фонд Матраимовых должны были выглядеть как благотворительность. На самом деле, по словам Саймаити, это была благодарность за то, что Раим Матраимов, тогда занимавший пост замглавы кыргызской таможни, покровительствовал нелегальной схеме грузоперевозок.

Саймаити предоставил журналистам оригиналы и фотографии документов, которые подтверждают банковские переводы в фонд Матраимовых — часть из них доступна для скачивания в расследовании.

Несмотря на это, юристы Матраимовых продолжают утверждать, что в расследовании не было доказательств. Если кыргызские банки, в которых открыты счета фонда Матраимовых, подтвердят перечисления от Саймаити, это может стать поворотным моментом в судебном процессе.

Что ещё происходило сегодня в суде?

Матраимовы подали в суд на «Азаттык», «Клооп», издание 24.kg и журналиста Али Токтакунова в середине декабря. Они потребовали 22,5 млн сомов компенсации с «Азаттыка», 15 млн сомов с 24.kg, 12,5 млн сомов с «Клоопа» и 10 млн сомов с Токтакунова.

С изданием 24.kg, которое не участвовало в расследовании, а лишь выпустило свой пересказ, Матраимовы на этой неделе договорились о частичном отзыве исковых требований.

Хотя 24.kg продолжает оставаться ответчиком в деле, Матраимовы больше не требуют с них компенсации, и суд удовлетворил это ходатайство.

Таким образом, общая сумма компенсации, которую Матраимовы добиваются от СМИ, теперь составляет 45 млн сомов.

Адвокаты «Азаттыка» и «Клоопа» также пытались добиться перевода дела в Ленинский районный суд Бишкека, поскольку половина ответчиков — «Азаттык» и Али Токтакунов — зарегистрированы в Ленинском районе столицы.

Однако судья Ибраимова отклонила это прошение.

Тем временем, незадолго до заседания, международная организация «Репортёры без границ» (RSF) выпустила заявление в защиту СМИ. RSF назвали иск «абсурдным» и призвали Свердловский районный суд отклонить его.

«Абсурдно, что к журналистам «Азаттыка» и «Клоопа» предъявляют иск в связи с их журналистскими расследованиями, которые служили общественным интересам и стимулировали гражданское общество Кыргызстана в целом», — сказала Жанна Кавелье, глава представительства организации в Восточной Европе и Центральной Азии.

Полная запись аудиоэфира (со вставками видеоэфира):

Как это было. Текстовая трансляция заседания: