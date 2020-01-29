Мужчина, устроивший потасовку на круглом столе НКО. Фото: Kaktus.media

В Бишкеке 29 января прошел круглый стол, на котором представители некоммерческих организаций (НКО) обсуждали законопроект, напрямую касающийся их деятельности.

Мероприятие, организованное правозащитной клиникой «Адилет», дважды пытались сорвать.

Сначала неизвестные люди попытались пройти на круглый стол, но их не пустили, поскольку они не были зарегистрированы и не смогли назвать НКО, которое представляют.

«Абсолютно никому неизвестные люди пытались пройти. Мы собрали всех активных и известных правозащитников. А этих лиц и объединения мы даже не знаем. Это была явная попытка сорвать мероприятие», – сказала правозащитница Чолпон Джакупова.

В ответ на то, что их не пропустили на мероприятие, неизвестные вызвали милицию, после чего в фойе отеля «Европа», где проходил круглый стол, произошла потасовка.

Как сообщает издание «Кактус», мужчина в спортивной одежде оттолкнул представителя организаторов, и несколько женщин смогли пройти внутрь. Им удалось сорвать заключительное выступление Чолпон Джакуповой.

Вошедшие женщины заявили, что являются «такими же представителями некоммерческих организаций», но их права «ограничивают», не позволяя участвовать в дискуссии. При этом они не смогли назвать организацию, которую представляют, и заявили, что поддерживают законопроект об НКО.

Законопроект, инициированный группой депутатов парламента в самом конце декабря, предлагает обязать некоммерческие организации ещё более детально отчитываться об источниках своего финансирования.

Гражданское общество подвергло этот законопроект критике — правозащитники считают, что принятие законопроекта ограничит деятельность НКО, в том числе тех, которые следят за работой власти.

Группа НКО выпустила 13 января обращение против законопроекта, в котором заявило, что, согласно действующему законодательству Кыргызстана, организации уже предоставляют достаточно информации госорганам, когда сдают отчёты в налоговую и Соцфонд.