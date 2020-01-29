Прошло два месяца после того, как «Клооп», радио «Азаттык» и OCCRP раскрыли схемы контрабанды товаров из Китая, которую организовал клан Хабибулы Абдукадыра через свою подпольную империю грузоперевозок.

В этом видео мы решили напомнить, как, воспользовавшись коррумпированностью чиновников на кыргызской таможне, Абдукадыры годами ввозили тонны различных товаров, но платили за них, как за дешевый текстиль, а потом нелегально везли в Казахстан и Росиию.

О чем рассказано в видео

Хабибула Абдукадыр — он и его клан организовали в последние 10 лет могущественную империю грузоперевозок в Центральной Азии. Империя стала возможной благодаря коррупции на кыргызской таможне, в которую были вовлечены десятки чиновников и миллионы долларов США.

Компании использовали несколько незамысловатых схем для контрабанды товаров в Россию и Казахстан. То, как действовала империя клана Абдукадыр, стало известно из масштабного расследования «Клоопа», радио «Азаттык» («Свобода») и OCCRP.

Первая схема действовала так:

Грузовики компаний Абдукадыра перевозили через Кыргызстан тонны товаров, но в разных случаях по-разному регистрировались на таможне — где-то они провозились, как транзитный груз в Узбекистан, но большая часть товаров не достигала пункта назначения; в других случаях товары оформляли как текстиль или другой дешевый материал.

В этих двух случаях большинство товаров в итоге оказывалось на богатых рынках России и Казахстана.

«Они делали документ, что товары, мол, куплены на рынке «Дордой» [в Бишкеке], — говорил журналистам один предприниматель. — В Москве есть большой торговый центр в Люблино, мы там разгружались на задворках».

По данным информатора расследования, каждый грузовик обходился Абдукадырам в почти пять тысяч долларов на таможне — в месяц через китайско-кыргызскую границу проезжало до 600 машин, то есть чиновники, задействованные в этой схеме, могли получать за это до трех миллионов долларов ежемесячно.

Вторая самая распространенная схема была связана с главным героем журналистского расследования — Айэркеном Саймаити.

Это китайский бизнесмен, которого убили в Стамбуле в ноябре 2019 года.

Именно он через банковские переводы и сеть мелких курьеров смог вывести более 700 миллионов долларов через Кыргызстан в д.жину стран в Ерове, Северной Америке и Персидском заливе.

В 2014 году Саймаити открыл свой рынок на юге Кыргызстана. Компания Саймаити, управлявшая рынком, и клан Абдукадыр заключали фиктивные контракты на десятки миллионов долларов, чтобы создавать видимость, что эти товары продаются внутри Кыргызстана, но большая их часть также уходила на рынки стран Евразийского экономического союза.

«Товары [из этих грузовиков] не шли на продажу [в Кыргызстане], — говорил Саймаити. — Мы лишь показывали в документах, будто их потом сбывали на моем рынке. Но в реальности товар отправляли в Россию».

Например, контракт между компаниями Абдукадыра был заключен в 2014 году на 22 миллиона долларов, еще один контракт — на 26 миллионов. И таких контрактов только в 2014 году было заключено на 114 миллионов долларов.

«Текстиль — он дешевый, — говорил Саймаити. — А одежда и обувь — дорогие. [Их растаможка] Обойдется в три доллара, А текстиль — всего 50 центов».

По его словам, в некоторых случаях в грузовиках провозили и технику, например, телефоны, стоимость оформления которых обходилась в шесть долларов. Но документы снова заполняли на текстиль.

«Если они оформят один грузовик [с телефонами] как грузовик с текстилем — это пять тысяч долларов. Дай им пять тысяч и вези это [телефоны] в Россию и продавай там. Так можно разорить любого [конкурента]».

Первыми проблему контрабанды признали власти Казахстана.

Они давно жалуются, что товары из Китая попадают в страны ЕАЭС через Кыргызстан именно таким путем.

А в 2016 году суд в Казахстане признал, что китайская компания Абдукадыра предоставила недостоверные документы для груза из Китая в Узбекистан.

Эти два способа контрабандного ввоза товаров через Кыргызстан в страны ЕАЭС и в Узбекистан обогатили клан Абдукадыр — заработанные и отмытые на этих сделках деньги сотни миллионов долларов семья, в итоге, инвестировала в бизнес и недвижимость в Европе, США и ОАЭ..

Например, в поместье Morton House в пригороде Лондона (Великобритания), которое обошлось Абдукадырам в 6,8 миллиона долларов и служит официальным адресом для операций клана на Туманном Альбионе.

Или, например, в здание в восточной части Мюнхена (Германия). В нем Абдукадыры хотели сделать отель на 196 номеров — реконструкция оценивалась архитектурной фирмой в 19,2 миллиона долларов, но в данный момент здание пустует.

Всего Абдукадыры приобрели по всему миру более 20 объектов недвижимости на общую сумму в 65 миллионов долларов США, но это не итоговая цифра.

Даже после выхода серии материалов по расследованию деятельности Абдукадыра в Центральной Азтт власти Кыргызстана продолжают называть его «инвестором», А самого бизнесмена еще в 2017 голу приглашали на инаугурацию действующего кыргызского президента Сооронбая Жээнбекова.

Пресс-служба Жээнбекова почти сразу опровергла аффилированность президента и Абдукадыров, и заявила, что на инаугурацию его пригласил бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Сторонники Атамбаева же настаивали, что Абдукадыра пригласил лично президент Жээнбеков.

Видео: Арсений Мамашев

Читать подробнее: