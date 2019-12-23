Семья Абдукадыр заработала миллионы на подпольной грузовой империи. Мы выяснили, как эти деньги превратились в шикарные виллы, гигантские небоскребы и загадочные «недострои» по всему миру.
С 2012 года по воле семьи Абдукадыр сотни миллионов долларов перекочевали из Кыргызстана, одной из беднейших стран мира, в банки Европы, США и Ближнего Востока.
Значительная часть этих денег позволила собрать внушительную коллекцию объектов недвижимости на просторах от Персидского залива до пляжей Калифорнии.
Среди них особняк в одном из самых престижных районов Лондона и дом в Вашингтоне стоимостью 1,2 миллиона долларов. Деньги также вложили в строительство: один из проектов – 26-этажный жилой дом в Дубае.
Некоторые из этих строек по неясным причинам забуксовали, вызывая большие вопросы к девелоперам.
«Есть ли там все еще инвестор или архитектор?» – написали в своем запросе депутаты немецкого Аугсбурга об одной из строек, замороженной по непонятным причинам.
Совместное расследование радио «Азаттык», OCCRP и «Клоопа» отвечает на этот вопрос — и показывает связь между этими строительными проектами и гигантским подпольным бизнесом на другом краю света.
Узнайте больше о собственности семьи Абдукадыр в Германии, Великобритании, США и Дубае
Ноябрьское расследование познакомило читателей с бизнесменом уйгурского происхождения Хабибулой Абдукадыром, который обосновался в Дубае и всячески избегал публичности. Материалы расследования рассказывают, как он вместе с родственниками управлял в Центральной Азии теневой грузовой империей, заработавшей миллионы на контрабанде, уклонении от налогов и прочих схемах, в которых это семейство полагалось на «помощь» коррумпированных кыргызских таможенников.
Значительная часть доходов проходила по каналам международной сети компаний Абдукадыра AKA Group, а потом на эти деньги на разных континентах покупали элитную недвижимость или вкладывали их в строительные проекты (как реализованные, так и замороженные на данный момент).
Чтобы отправить деньги за рубеж, семья Абдукадыр пользовалась услугами Айеркена Саймаити — профессионала в отмывании денег, как он сам себя называл. Полученные миллионы Саймаити клал на банковские счета, а затем переводил за границу, причем отправителями часто выступала его жена или его компания в Кыргызстане. Он также использовал целую сеть курьеров из простых кыргызстанцев, которые вывозили сумки наличных из страны. Деньги Саймаити потом размещал на банковских счетах в Турции, а позже по указанию Абдукадыров отправлял куда нужно.
В ноябре Саймаити убили в Стамбуле. Но перед смертью он успел разоблачить бывших боссов: «подпольный финансист» стал в подробностях сообщать журналистам, как они зарабатывали и переправляли за рубеж деньги. Свои слова он подкреплял самыми разными сведениями, в том числе персональными таблицами и «дневниками учета», справками о переводах, выписками со счетов и прочими документами.
Если верить Саймаити, в общей сложности он отправил за границу больше 700 миллионов долларов. Он не подтвердил документами всю сумму, но, согласно официальному расследованию, которое кыргызская финансовая полиция провела после публикации, реальная цифра может быть куда больше.
С помощью документов Саймаити журналисты смогли доказать, что он перевел как минимум 209 миллионов долларов семьи Абдукадыр в Германию, Великобританию, США и Дубай – именно в этих местах те совершали крупные инвестиции в недвижимость.
Организации Open Democracy и Transparency International UK поделились документами о собственности семьи Абдукадыр с авторами этого расследования.
Цифры
На основе данных от Саймаити журналисты обнаружили переводы не меньше чем на 75 миллионов долларов на банковские счета в Евросоюзе, открытые на семью Абдукадыр и аффилированные с нею компании. Переводы шли с 2014 по 2017 год. Еще 30 миллионов долларов перекочевали на счета семьи в Bank of America в США. Кроме того, 104 миллиона долларов оказалось в Дубае – львиную долю этих денег здесь зачислили на личные счета Абдукадыров, но некоторая часть ушла местным девелоперам. (В этом эмирате у семьи есть серьезные активы в недвижимости.)
Эти суммы коррелируют с цифрами, раскрытыми финансовой полицией Кыргызстана в деле о переводах Саймаити. В отчетах правоохранителей также значатся 27 миллионов долларов, отправленных в Нидерланды, еще 81 миллион ушел в Латвию.
Информация из земельных реестров и корпоративные данные позволили журналистам выявить как минимум 20 объектов, которые купила семья Абдукадыр. Общую стоимость этих особняков, городских квартир, роскошных высотных отелей подсчитать невозможно. Мы точно знаем, что семья потратила 65 миллионов долларов на покупку объектов недвижимости, но эту цифру нельзя считать итоговой, потому что в нее не входит стоимость строек, а это еще десятки миллионов. К тому же не во всех странах данные о недвижимости доступны публично.
Семья Абдукадыр в Великобритании купила готовой недвижимости на 44 миллиона долларов, в Дубае – на 19 миллионов, в США – на два миллиона. Данные по Германии оказались недоступны.
Сведения от Саймаити также вскрывают манипуляции, которыми он пользовался, чтобы отослать деньги Абдукадыра за рубеж.
Один из нелегальных приемов (в частности, так организовали много трансфертов в Германию) предполагал фиктивные договоры займа.
Саймаити передал журналистам липовый, по его словам, контракт, по которому его кыргызская компания «Абдыраз» давала в долг 30 миллионов долларов одной из ключевых компаний Абдукадыра в Германии — AKA Petroleum. Контракт составлен по немецким законам и датирован 1 июля 2014 года. На документе корпоративная печать AKA Petroleum и подпись, очень напоминающая подпись мюнхенского представителя Хабибулы Абдукадыра.
Саймаити также передал журналистам семь копий платежных поручений на переводы на общую сумму 3,7 миллиона долларов в адрес AKA Petroleum — все они относятся именно к этому фиктивному контракту.
Для других цепочек трансфертов применяли другую тактику – составляли платежные поручения как плату за товары, например, ткани. Но не похоже, чтобы компании-получатели денег ими торговали.
В одном случае Саймаити лично перевел 700 тысяч долларов «за производство тканей» на немецкий счет Хабибулы Абдукадыра. В другой ситуации Саймаити перечислил дубайскому девелоперу 290 тысяч долларов, причем в «платежке» использовал код, связанный с недвижимостью, но в качестве назначения внизу снова написал «за ткани».
«Это переводы на огромные суммы из бедной страны – они должны были привлечь внимание», – полагает эксперт по теневой экономике Грэм Бэрроу, который консультирует банки по вопросам борьбы с отмыванием денег.
Согласно сайту AKA (сейчас он не работает), ключевыми компаниями сети были AKA International и MBL Investments в Дубае, AKA Petroleum и AKA Immobilien (переименована в AKA Group) в Германии и AKA London Trading (переименована в Miran International) в Великобритании.
«Те, кто отмывает деньги, не готовы распоряжаться нажитым и инвестировать в рамках нестабильных коррумпированных систем, которые и позволили им обогатиться, – объясняет Бэрроу. – Поэтому так привлекательны экономически стабильные западные страны с их недвижимостью».
Но такие инвестиции на самом деле не идут на пользу экономике, как считает эксперт.
«В конечном итоге грязные деньги просто подрывают рынок, и цены становятся неподъемными для местных жителей, на которых эта стабильная экономика и держится», – сказал он.
Ни сам Хабибула Абдукадыр, ни его компаньоны не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.
Узнайте больше о собственности семьи Абдукадыр в
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Германия: «Дом с привидениями» и офис-призрак
Строительный проект по соседству с меховой лавкой здесь, в одном из старейших городов Германии, затянулся на годы. И Эрнст Францманн не рад этому.
«Постоянно приходят новые люди. Они работают, потом работа останавливается, и все завалено мусором. Все мусорят, и ни владелец, ни архитектор не следят за этим», — рассказывал Францманн в сентябре. Репортеры пообщались с ним у входа в магазин меха и кожи Conrad Glock в центре Аугсбурга, где он работает главным меховщиком.
«Это бельмо на глазу города», — добавил Францманн. Ему не нравится, что строительная площадка отпугивает покупателей.
Этой осенью рано утром в будний день репортеры видели на стройке двух мужчин, но работы не начинались. По словам соседей, в тот период там иногда появлялись рабочие, однако в следующем интервью Францманн сказал, что некоторые работы возобновились. Между тем здание стало известно среди местных жителей как «дом с привидениями».
С 2015 года для шестиэтажного послевоенного здания, занимающего целый квартал вдоль Шмидберга — ключевой магистрали восток—запад в центральном Аугсбурге — анонсировали различные планы и сроки. Сначала это должен был быть отель, который планировали построить к 2016 году. Последний план — превратить его в жилищный комплекс и завершить работы к марту 2019 года.
«Есть ли там все еще инвестор или архитектор?» — спрашивала в феврале 2018 года в письме к мэру группа аугсбургских депутатов.
Есть. Последние восемь лет объектом владеет группа компаний AKA семьи Абдукадыр.
На самом деле зашедший в тупик проект — лишь одна из нескольких строек в Германии, представленных на ныне не работающем сайте AKA International. Среди них и земельный участок недалеко от Мюнхена, и пустой торговый центр в городе — тут у компании зарегистрирован головной «офис-призрак».
Невозможно сказать точно, сколько всего объектов у Абдукадыров в Германии и какова их общая стоимость — по немецким законам информация о владении недвижимостью и ее продажах недоступна общественности. Но на сайте также демонстрировались планы и архитектурные решения для других гостиничных, жилищных и деловых проектов в нескольких городах Германии.
Офис-призрак
Две основные компании семьи Абдукадыр — AKA Immobilien (переименована в AKA Group) и ее дочерняя компания AKA Petroleum — зарегистрированы в Германии. Согласно их последним финансовым отчетам за 2017 год, на счетах компании было более 106 миллионов долларов, однако к этим цифрам наверняка относятся активы и за пределами Германии.
Между тем, указанная в документах штаб-квартира, которую журналисты посетили этой осенью, оказалась заброшенным бизнес-центром в промышленном парке на востоке Мюнхена.
Визуализация предлагаемой реконструкции здания с логотипом AKA International по-прежнему размещена на сайте мюнхенской архитектурной фирмы Stark Architekten, которая также работала над аугсбургским «домом с привидениями». Она показывает, что здание должно было превратиться в сверкающий пятизвездочный отель из стекла в форме цилиндра.
В качестве разработчика Stark Architekten указывает AKA Petroleum и описывает здание как отель площадью 9,4 тысячи квадратных метров с 196 номерами с примерной стоимостью реконструкции в 17,5 миллиона евро (19,2 миллиона долларов).
Но когда журналисты приехали на улицу Кронштадтер, им открылась суровая реальность.
Сквозь стеклянный фасад на первом этаже были видны коробки и разбросанные в беспорядке строительные материалы — и никого живого. У запылившейся входной двери лежали раскладные столы и одинокий сломанный зонтик. Двор порос сорняками и одичавшими кустами.
На небольшом почтовом ящике на фасаде здания перечислены названия AKA Immobilien (прежнее название AKA Group), AKA Petroleum и двух других немецких фирм, связанных с сетью Абдукадыра: AKA Imex и NK Projekt. Бумажная табличка, приклеенная к стеклянной двери у главного входа, направляла посетителей в бизнес-центр через дорогу, где на звонок в двери четырех компаний никто не отозвался.
Многочисленные звонки на номер, указанный на объявлении, переводились на автоответчик. Вскоре оттуда перезвонили. На другом конце линии был мюнхенский представитель Абдукадыров Кудрат Нурмамат. Он отказался обсуждать бизнес семьи и отклонил последующие запросы об интервью.
«Исключительно глупая фантазия»
Помимо аугсбургского «дома с привидениями» и заброшенного мюнхенского бизнес-центра, семья Абдукадыр приобрела участок земли в Фатерштеттене, что к востоку от Мюнхена.
На ныне не работающем сайте AKA был план развития участка – к декабрю 2017 года тут должен был вырасти отель на 220 номеров. Абдукадыры с тех пор продали участок.
Местный чиновник сказал, что представители группы показывали планы предлагаемого отеля, но так и не подали никаких официальных документов, чтобы продолжить строительство.
Еще как минимум два других проекта АКА в Германии, похоже, вообще никогда не существовали.
На сайте АКА также был представлен отель в немецком курортном городе Бад-Фильбель к северо-востоку от Франкфурта. Местный чиновник, ответственный за коммерческое строительство, сказал Immobilien Zeitung, что изображения, связанные с планом строительства, были «исключительно глупой фантазией без клочка реальной земли».
Кажется, ничего не изменилось.
«Я ничего не знаю о таком проекте, поэтому заявление представителя городского совета остается в силе», — сообщил в электронном письме представитель мэрии Бад-Фильбеля Янник Швандер.
Еще один проект, предложенный на мертвом сайте АКА, предусматривает развитие отеля в городе Дитценбах, что к юго-востоку от Франкфурта. Пресс-секретарь местного правительства сказал, что на подобный проект не подавали официальной заявки на строительство.
Но если проекты и уперлись в тупик, то причина была не в отсутствии денег.
Финансовые документы, которые Саймаити передал репортерам, показывают, что в 2014 и 2015 годах он перечислил как минимум 46 миллионов долларов на счета Абдукадыра и двух его основных немецких компаний.
Учитывая финансовые ресурсы семьи, непонятно, почему множество их немецких проектов оказались пустышками. Как минимум в Аугсбурге сейчас можно продолжить строительство. Но даже если ни один из проектов не будет завершен, за ними уже скрываются миллионы долларов, успешно выведенные из Центральной Азии.
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Великобритания: роскошный особняк и уйгурские кебабы
Аксбридж-роуд — большая улица с множеством торговых точек в районе Илинг в Западном Лондоне — обрела новую жизнь после того, как в 2007 году стало известно, что через этот район пройдет новая железная дорога — «линия Елизаветы» (Elizabeth Line).
И именно здесь семья Абдукадыр в 2016 году за 28 миллионов долларов приобрела недвижимость, известную как Dawley House. Как только в 2021 году линия начнет работать, до Dawley House можно будет добраться всего за 20 минут как из центра Лондона, так и из аэропорта Хитроу. Привлекательный объект для инвестиций!
Как сказано в разрешительной документации и на неработающем сайте группы компаний Абдукадыров АКА, у семьи были большие планы на этот объект: 12-этажный стеклянный отель на 113 номеров, «кафе на первом этаже, конференц-залы и фитнес-центр». Все это великолепие должно было возвышаться над пейзажем.
Но, по словам местных жителей, на строительной площадке практически ничего не происходило после того, как три года назад снесли предыдущее здание.
В недавний будний день на стройплощадке не было никаких признаков строительства, рабочих или охранников — лишь пустырь за деревянной изгородью с железными воротами на замке.
Абдукадыры купили Dawley House через одну из своих британских компаний, которая теперь называется Miran International. Финансовые отчеты Miran за 2016 год (год, когда она купила Dawley House) показывают, что в этом же году компания получила 28 миллионов долларов от двух зарубежных фирм Абдукадыра, а затем такую же сумму проинвестировали в недвижимость.
Эти фирмы — AKA International и Palvan Insaat — были в числе получателей десятков миллионов долларов, которые Саймаити вывел из Кыргызстана от имени семьи.
Финансовые документы Miran также показывают, что сам Хабибула Абдукадыр одолжил компании 2,5 миллиона долларов. Почти такую же сумму компания предоставила его сыну Нуермаймаити Айбибуле в качестве кредита на личные цели. Чуть меньше денег отправили компании Нуермаймаити: на них купили объект, который стал уйгурским рестораном с хорошими отзывами в Северном Лондоне. Это предприятие, похоже, единственное из связанных с кланом Абдукадыр, которое ведет настоящий бизнес в Великобритании, а не просто скупает недвижимость.
«Один из лучших домов»
Клан Абдукадыр владеет как минимум четырьмя другими объектами недвижимости в Лондоне, за которые заплатили порядка 16 миллионов долларов. Один из них — пустой участок земли.
Еще один сын Абдукадыра, Паливанмухаймаити Айбибула, в 2016 году купил люксовую квартиру с видом на Темзу более чем за два миллиона долларов. Квартира находится в Ascensis Tower — 17-этажном высотном доме в районе Уондсворт на юго-западе Лондона.
Но жемчужина в короне Абдукадыров в Лондоне — это особняк в одном из самых престижных районов города, зеленом частном поместье Кумби-Парк в Кингстоне-на-Темзе.
Особняк, известный как Morton House, также служит официальным адресом для деловых операций Абдукадыров в Великобритании.
В качестве владельцев особняка, который семья купила в 2015 году за 6,8 миллиона долларов, указаны Хабибула Абдукадыр, его жена и двое сыновей.
Брошюра о доме с семью спальнями рассказывает, как здорово в этом районе кататься на лодках, играть в поло и гольф – и все это вблизи от множества международных школ и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, где ежегодно проводится Уимблдонский турнир. В самой брошюре говорится: «Несомненно, это один из лучших домов на самой эксклюзивной дороге в Кингстон-Хилл».
Доступ общественности на улицу ограничен воротами, код от которых знают только владельцы жилья. Эти ворота установили в 2008 году после многочисленных споров.
Материал подготовлен при участии Open Democracy и Transparency International UK, которые поделились информацией о недвижимости семьи Абдукадыр в Великобритании.
США: особняки и дорогие машины
В 2013 году бизнес Хабибулы Абдукадыра достиг Соединенных Штатов, где он и его семья открыли вереницу подставных компаний и приобрели два дома: один в Калифорнии, другой в Вирджинии.
Первый — это особняк с четырьмя спальнями и тремя ванными к северу от Лос-Анджелеса, в нем также есть бассейн и джакузи. Двое сыновей Абдукадыра купили этот дом в ноябре 2013 года за 722 тысячи долларов и продали в августе 2019-го за 785 тысяч.
Второй дом находится в городе Грейт Фоллс, штат Вирджиния, его купили в апреле 2018 года почти за 1,3 миллиона долларов. Официально этот двухэтажный кирпичный особняк приобрела компания AKA Development – её учредил годом ранее человек по имени Йамаймаити Айбибула. Несколько собеседников назвали его сыном Хабибулы Абдукадыра.
За компанией официально числятся четыре операции по импорту стройматериалов в период с августа 2018-го по июнь 2019 года, а также импорт 29 наименований мебели, которую Абдукадыры отправили в октябре от имени своей турецкой компании Palvan Insaat Turizm Lojistik San.
Посещение офисного парка, в котором значится юридический адрес AKA Development, дало понять, что с этого же адреса работают как минимум 35 компаний и организаций, чья деятельность варьируется от солнечной энергии до услуг по выгулу домашних животных. Все они используют этот адрес как виртуальный офис. В здании не было никаких видимых следов физического присутствия компании Абдукадыра.
Кроме мебели, семья импортировала в США как минимум два дорогих автомобиля.
Ламборгини 2011 года и внедорожник Мерседес-Бенц G-класса 2008 года были отправлены на имя Йамаймаити по адресу дома семьи в Вирджинии — это следует из официальных таможенных документов.
И хотя в США масштабы вложений в недвижимость у семьи Абдукадыр намного меньше, чем в нескольких других странах, их американские компании получали значительные денежные переводы из-за рубежа благодаря работе Саймаити, который сам называл себя профессионалом по отмыванию денег.
Основным получателем денег была компания под названием AKA Energy, зарегистрированная в Неваде в июле 2014 года. В числе ее менеджеров числятся сам Абдукадыр, его жена и двое его сыновей.
Семья Абдукадыр зарегистрировала еще несколько компаний в США, включая находящиеся в Техасе Palwan Energy и AKA Food, а также базирующуюся в Калифорнии Nur International Trading North America. Все эти три фирмы затем упразднили.
Внутренние финансовые отчеты и платежные поручения, которые Саймаити предоставил журналистам, показали, что в один только полугодовой отрезок в 2014-2015 годах его кыргызская компания перечислила 29 миллионов долларов на счета AKA Energy в Bank of America. Юридический адрес получателя находился в торговом центре на юге Лас-Вегаса.
Согласно этому документу, деньги были отправлены 63 отдельными переводами, сумма каждого из которых варьировалась от 100 тысяч до 700 тысяч долларов. Из всей этой суммы цель перевода пяти миллионов долларов была указана как «возвращение долга» по контракту, который был якобы завершен 2 октября 2014 года.
До сих пор неясно, что AKA Energy, которая до сих пор действует, делала с этими деньгами. У компании нет веб-сайта, и журналистам не удалось найти признаков ее деловой активности. Абдукадыры не ответили на запросы о комментарии.
Еще 750 тысяч долларов отправили на личный счет Йамаймаити в Bank of America. В документе заказа перевода, который Саймаити предоставил журналистам, сказано, что эти деньги перечисляли для «приобретения дома».
Дубай: башни и виллы
Бизнес семьи Абдукадыр гораздо более заметен в Дубае, чем в Европе или Северной Америке.
Хабибула Абдукадыр и его родственники использовали десятки миллионов долларов, перечисленных из Кыргызстана, чтобы купить в этом эмирате недвижимость и запустить строительные проекты. В Дубае им принадлежит компания AKA International, ранее известная как ABL Hospitality Management.
Банковские документы, которые предоставил журналистам Саймаити, показывают, что в 2014 и 2015 годах он перечислил от имени семьи Абдукадыр как минимум 104 миллиона долларов компании AKA International и дубайским компаниям-застройщикам.
Он утверждал, что это лишь малая часть общей суммы его переводов, хотя он не предоставил документов, которые подтвердили бы это.
Целью этих переводов, по словам Саймаити, было финансирование инвестиций семьи в недвижимость. «Я перечислил много денег из Кыргызстана в Дубай для покупки земли», — сказал он.
Согласно Саймаити, территория, которую он называл «Марина», была одной из главных площадок для строительных проектов семьи Абдукадыр.
Уже не работающий сайт AKA когда-то рекламировал свой флагманский проект под названием AKA Marina Hotel & Residences. «Грандиозный новый строящийся объект» всего в 500 метрах от морского побережья описан как две башни — 23-этажный отель и 60-этажное жилое здание, соединенные друг с другом «панорамным палубным мостом для отдыха» с «бескрайним бассейном». На сайте было написано, что объект находится на стадии «предварительной сдачи», хотя нынешний его статус неясен.
Два других больших проекта, которые рекламировали на сайте AKA, находятся на завершающей стадии строительства.
Один из них — AKA Residence, 26-этажное жилое здание с 220 квартирами, уже почти достроенное, согласно местным деловым изданиям. Здание находится в новом квартале Jumeirah Village Circle, в самом сердце Дубая. Журналисты не смогли подтвердить, сколько денег Абдукадыры вложили в этот проект, но бюджет основного подрядчика составил 40 миллионов долларов, согласно веб-сайту, посвященному новостям строительства. Сайты с объявлениями об аренде недвижимости уже предлагают квартиры в этом здании — квартира с двумя спальнями в 145 квадратных метров стоит примерно 21 800 долларов в год.
Второй важный строительный проект AKA — это MBL Residence, 45-этажное фешенебельное жилое здание, часть огромного строящегося квартала Jumeirah Lake Towers. Этот проект рекламировался на сайте AKA как одна из главных инвестиций группы.
Согласно презентации, рекламирующей условия и благоустройство здания, MBL Residence — это совместный проект AKA International и международного конгломерата MAG Group, который базируется в Дубае.
Представитель MAG сказал, что его компания не хочет комментировать вовлеченность AKA в ее проекты.
Семья Абдукадыр также инвестировала в пятиэтажный дом в Дубае, который находится на последней стадии строительства. Земля, на которой находится здание, принадлежит жене Раимбека Матраимова, могущественного экс-замглавы кыргызской таможни. Она также соинвестор строительного проекта. Выпущенное ранее расследование показало, как поддержка семьи Матраимовых стала ключевой причиной успеха центральноазиатской империи грузоперевозок семьи Абдукадыр. (Матраимов отрицает какие-либо обвинения в нарушении законов и не дает комментариев по поводу проекта в Дубае.)
Кроме инвестиций в строительные проекты, семья Абдукадыр, похоже, совершила ряд приобретений в Дубае в личных целях.
База данных частной недвижимости Дубая, полученная в результате утечки, показывает, что семья Абдукадыр и сотрудник семейной компании приобрели как минимум семь объектов недвижимости.
База данных недвижимости и жилья, которую мы получили в результате утечки, была составлена профессионалами в сфере недвижимости. Ее приобрела некоммерческая группа C4ADS, которая затем предоставила ее журналистам OCCRP. Хотя полученные данные не отображают точной даты приобретений, они показывают местоположение объектов (а во многих случаях и их стоимость), а также контактные данные покупателей. База данных охватывает период с 2015 по 2017 год.
Имущество Абдукадыров включает четыре виллы в Jumeirah Park — районе, насчитывающем более 2000 домов. За них семья заплатила больше пяти миллионов долларов, их приобрели сам Хабибула Абдукадыр, два его брата и сотрудник, который руководит турецкой компанией семьи.
Хабибула также владеет виллой в находящемся неподалеку квартале Jumeirah Islands, за которую он заплатил 650 тысяч долларов.
Еще две квартиры — одну в здании на искусственном острове в виде дерева под названием Палм Джумейра и еще одну — в небоскребе Аль-Дафра неподалеку — приобрел один из сыновей и родственница Хабибулы за общую сумму в 448 тысяч долларов.
Документы о банковских переводах, которые предоставил журналистам Саймаити, подтверждают часть информации из базы данных. В первую очередь, некоторые из его переводов были сделаны в адрес крупного дубайского застройщика, компании Nakheel. Она построила все, кроме одной, виллы и квартиры, приобретенные Абдукадырами.
Кроме этого, как объяснил Саймаити, некоторые из этих переводов имели неверное описание, но содержали код из букв и цифр, который указывал на конкретный объект недвижимости. Например, в сентябре 2014 года был сделан перевод в 290 тысяч долларов для Nakheel, и в комментариях к нему содержится код: «JVC11 YHRG 001C за ткани». Другие переводы указывают основанием «доставку товаров».
Коды, указанные в описании к переводам, совпадают с кодами, указанными в базе данных.
Узнайте больше о собственности семьи Абдукадыр в
- 🇩🇪 Германии
- 🇺🇸 США