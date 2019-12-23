С 2012 года по воле семьи Абдукадыр сотни миллионов долларов перекочевали из Кыргызстана, одной из беднейших стран мира, в банки Европы, США и Ближнего Востока.

Значительная часть этих денег позволила собрать внушительную коллекцию объектов недвижимости на просторах от Персидского залива до пляжей Калифорнии.

Среди них особняк в одном из самых престижных районов Лондона и дом в Вашингтоне стоимостью 1,2 миллиона долларов. Деньги также вложили в строительство: один из проектов – 26-этажный жилой дом в Дубае.

Некоторые из этих строек по неясным причинам забуксовали, вызывая большие вопросы к девелоперам.

«Есть ли там все еще инвестор или архитектор?» – написали в своем запросе депутаты немецкого Аугсбурга об одной из строек, замороженной по непонятным причинам.

Совместное расследование радио «Азаттык», OCCRP и «Клоопа» отвечает на этот вопрос — и показывает связь между этими строительными проектами и гигантским подпольным бизнесом на другом краю света.