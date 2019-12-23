Нурбек Токтакунов

Октябрьский районный суд отказал адвокату Нурбеку Токтакунову в удовлетворении его жалобы на Генпрокуратуру от 23 декабря. На судебном процессе рассматривалась работа правоохранительных органов по исследованию фактов журналистского расследованием «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на таможне, одним из фигурантов которого является бывший замглавы кыргызской таможни Раимбек Матраимов.

В своем заявлении Токтакунов просил суд «признать бездействие генпрокуратуры» и обязать ее внести заявление, которое он ранее подал против Матраимова, в Единый реестр проступков и преступлений.

Адвокат отметил, что он обратился в Генпрокуратуру с требованием провести расследование не только по фактам журналистского расследования «Азаттыка», вышедшего в мае 2019 года, но и других материалов, опубликованных позже.

Несмотря на это, судья Бекболот Джаналиев принял решение в пользу Генпрокуратуры, объяснив это тем, что ведомство имело право приобщить его заявление к уже имеющимся материалам по этому делу.

Ранее Генпрокуратура передала заявление юриста Нурбека Токтакунова на экс-замглаву Таможенной службы Раимбека Матраимова в ГКНБ.

Токтакунов подал его 9 декабря по факту «огромного богатства Раимбека Матраимова, которое намного превышает его официальные доходы».

Нурбек Токтакунов сообщил, что дальше намерен обращаться в Бишкекский городской суд.