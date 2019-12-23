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Экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова признали виновным в коррупции при строительстве школы, но приговорили не к 15 годам лишения свободы, а к штрафу в пять миллионов сомов и конфискации. Бывшего градоначальника освободили в зале суда — он провел под арестом около 1,5 лет, его задержали летом 2018 года.

Из суда соратники вынесли его на руках. После Кулматов сообщил журналистам, что не доволен решением суда, потому что его признали виновным.

«То, что я вышел, это хорошо. Но меня не устраивает, что я все равно считаюсь виновным. Нашей вины вообще нет», — рассказал Кулматов.

Другого экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, хотя обвинение требовало срок в 20 лет.

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