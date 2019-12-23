Ленинский районный суд признал виновными бывших мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова. Ибраимов приговорен к 15 годам лишения свободы. Обвинение просило дать бывшему мэру наказание в 20 лет.

Кулматов, с учетом всех обстоятельств, приговорен к штрафу в пять миллионов сомов и освобожден в зале суда. Кроме штрафа, у Кулматова конфисковали имущество. Обвинение просило для него 15 лет лишения свободы.

Проходивших по тому же делу бывшего руководителя ОГУКС мэрии Бишкека Сталбека Омурканова, глав компаний-подрядчиков строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» Сейиткана Алиева и Кубата Шаршекеева также приговорили к выплате штрафа и освободили в зале суда.

Дело мэров

Албек Ибраимов проходил по делу о коррупции на посту мэра Бишкека. Его признали виновным в «незаконной передаче муниципальной земли» и продажей пансионата «Солнечный берег». Другие заведенные на него уголовные дела связаны с заводом «ТНК Дастан», который он возглавлял с 2011 по 2012 год.

По версии следствия, Ибраимов заключил контракт на поставку «специальных изделий» на завод по завышенной цене и за это получил от поставщика $270 тысяч.

Бывшего мэра Кубанычбека Кулматова обвиняли в незаконном использовании 2 млн долларов США из китайского гранта на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо в 2014 году.

Экс-мэров задержали на фоне конфликта между бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым и президентом Сооронбаем Жээнбековым.