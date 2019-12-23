Первомайский районный суд продлил домашний арест экс-депутату парламента Омурбеку Текебаеву и бывшему главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову до 29 февраля 2020 года.

Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой. Она сообщила, что срок рассмотрения судебного разбирательства закончился и необходимо его продлить.

В ходе заседания Сатарова также отметила, что свидетели обвинения систематически уклоняются от явки в суд. Было установлено, что они покинули Кыргызстан летом 2019 года.

Прокурор заявил, что в таком случае их необходимо доставить в суд принудительно. Адвокаты подсудимых оставили вопрос на усмотрение суда.

Против Омурбека Текебаева возбудили уголовное дело, обвинив в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского, а Дуйшенкула Чотонова – в посредничестве в передаче взятки.

Текебаев якобы пообещал обеспечить Маевскому доступ к госоператору «Мегаком». В 2017 году суд признал Текебаева виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. По амнистии срок сократили до четырех с половиной лет.

В августе этого года Верховный суд отменил все приговоры в отношении Текебаева и Чотонова, и отправил его дело на пересмотр. Позже Первомайский райсуд Бишкека отпустил политиков из колонии под домашний арест.

Оба политика не согласны с приговорами и считают их «политически мотивированными». До своего ареста Текебаев был одним из главных критиков властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.