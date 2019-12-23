Кыргызстанец Союзбек Салиев и его друг литовец Йонас Жукнус в 2016 году совершили кругосветное путешествие на одномоторном самолете. Они облетели мир за 64 дня.

Для того, чтобы осуществить мечту, Союзбек Салиев продал продал квартиру и машину. На вырученную сумму летчик купил подержанный американский самолет.

Салиев облетел три океана — Атлантический, Тихий и часть Индийского, четыре части света — Африку, Южную Америку, Океанию и Азию, 12 стран и 45 тысяч километров, попав по пути в песчаную бурю над Африкой.

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Текст: Бегай Бегалиева, Аймира Мотоева, Айгерим Казакбаева.