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Первомайский районный суд принял решение продлить домашний арест бывшему замглавы МВД Курсану Асанову. Как сообщила «Азаттыку» адвокат Асанова Таалайгуль Токтакунова, домашний арест продлили до 23 февраля.

Курсана Асанова уволили 13 августа за «предательство интересов кыргызской милиции» и злоупотребление должностными полномочиями. Причиной стали события в Кой-Таше во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По версии военной прокуратуры, Асанов во время штурма передал вещественные доказательства, вынесенные из дома Атамбаева, сторонникам бывшего президента и своему сыну.

Сын Асанова был объявлен в розыск с заочной мерой пресечения в виде содержания под стражей. По данным военной прокуратуры, он находится в Узбекистане. Курсан Асанов на обвинения заявил, что «выполнял свой служебный долг и личные интересы не ставил выше государственных».

Дело Асанова

Курсан Асанов около девяти лет был замминистра внутренних дел, при том, что сами министры менялись регулярно. Но генерала уволили в августе 2019 года после штурма резиденции бывшего президента Атамбаева — он убедил экс-главу страны сдаться властям.

После штурма генерала не только уволили, но и возбудили против него три уголовных дела, обвинив в «злоупотреблении полномочиями». Расследует дела Военная прокуратура, это же ведомство объявило в розыск сына Асанова, сам генерал сидит под домашним арестом.

МВД считает, что генерал во время штурма занимался «самопиаром» и вместе с помощником вынес в розовом пакете важные документы и, возможно, деньги. Помощник Асанова тоже был задержан — 22-летнего сержанта Дамирбека Пайзылла уулу назвали соучастником из-за того, что он нес пакет, и также уволили со службы.

Курсан Асанов не признает себя виновным и говорит, что «перед своей страной я честен».

Место Курсана Асанова в МВД занял другой Асанов — Памир, который оказался родственником экс-зампреда таможни Раима Матраимова, фигуранта журналистского расследования о незаконном вывозе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.