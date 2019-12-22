Фото: Азамат Сыдыков

На 79 году жизни скончался легендарный кыргызский режиссер Болот Шамшиев — пожалуй, один из главных экранизаторов работ Чингиза Айтматова. В ноябре режиссер был госпитализирован в реанимацию Клинической больницы управделами президента.

Шамшиева смело можно называть классиком кыргызского кино, в киноиндустрии он успел поработать и как актер, и как сценарист, и как режиссер. Его режиссерские работы вошли в золотой фонд кыргызского кино. Несмотря на это, в современном Кыргызстане он творить не смог и долгое время работал в Казахстане. Успел написать несколько книг.

«Я 20 лет сидел в Кыргызстане. 15 лет ждал, когда Акаев даст деньги для кино. Пять лет ждал во времена Бакиева. Потом правительство дало мне 2,5 млн сомов. Из них 1,5 млн сомов украли люди из нашей студии. На 1 млн снял 1/3 часть фильма. У меня забрали камеру, не давали денег. Создали такие условия, что я вынужден был уехать, чтобы прокормить свою семью», — говорил он.

Режиссер и сценарист

Фильмы Шамшиева открывали аудитории новых актеров или одаряли уже имеющихся новой репутацией. Именно у Шамшиева впервые снялся в кино художник Суймонкул Чокморов, ставший любимым актером своего поколения. Он же сыграет потом в «Алых маках Иссык-Куля» и «Ранних журавлях» Шамшиева и станет воплощением «айтматовских» героев — сыграет в экранизациях романов Айтматова уже у других режиссеров.

Суймонкул Чокморов в «Выстреле на перевале Караш» Советбек Джумадылов и Борис Химичев в «Алых маках Иссык-Куля». Нургазы Садыгалиев и Айтурган Темирова в «Белом пароходе». Эмиль Борончиев и Нургуль Киндербаева в «Ранних журавлях». Кененбай Кожабеков и Талгат Нигматулин в «Волчьей яме» Айтурган Темирова в «Снайперах». На съемках «Восхождения на Фудзияму».

Шамшиев экранизовал три работы классика мировой литературы Чингиза Айтматова — «Белый пароход», «Ранние журавли» и «Восхождение на Фудзияму. Часто работал с одними и теми же актерами — своей первой супругой Айтурган Темировой, которая появилась в большинстве его фильмах, с открытым им же Суймонкулом Чокморовым, с Сабирой Кумушалиевой и Орозбеком Кутманалиевым.