Первомайский районный суд принял решение о задержании супруга экс-депутатки Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева под стражей на два месяца. Его водворили в СИЗО-1 до 20 февраля 2020 года. Об этом сама политактивистка сообщила в твиттере. На судебное заседание Айтматову не впустили, как и других членов семьи и журналистов.

Суд по избранию меры пресечения проходит без членов семьи, в закрытом режиме. Это политическая репрессия и попытка надавить на меня. — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) December 21, 2019

По словам Ширин Айтматовой, в суд ее не пускали по указанию милицейского чиновника Таланта Исаева, брата депутата Каната Исаева. Ранее Айтматова опубликовала антикоррупционной ролик про деятельность этого депутата в бытность мэром Токмака. Получить комментарий от Исаевых и МВД на момент публикации не удалось.

Мужа Айтматовой Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы в ночь с 19 на 20 декабря. Он должен был улететь с семьей за границу для лечения тещи, вдовы классика литературы Чингиза Айтматова.

Семья не знала, кто задержал Кенжебаева, пока 20 декабря о своей причастности не сообщил Госкомитет нацбезопасности. Ведомство сообщило, что Кенжебаева задержали по делу о мошенничестве и водворили в СИЗО.

Неизвестно, почему дело о мошенничестве рассматривает ГКНБ, а не МВД.

По информации ведомства, заявление на Кенжебаева подал китайский бизнесмен Мотайлифу (Муталиф) Маймайтяминг. Этот гражданин Китая прибыл в Кыргызстан для участия в конкурсе проекта «Безопасный город» и является представителем одной из крупных китайских компаний.

Он дал пресс-конференцию и сообщил, что Кенжебаев был его партнером, не отдавал его паспорт и вымогал деньги. Адвокат Маймайтяминга заявила, что они обратились в ГКНБ потому, что Кенжебаев угрожал связями в МВД.

Ширин Айтматова – дочь классика мировой литературы Чингиза Айтматова, бывшая депутатка и политактивистка. Она создала антикоррупционное движение Умут 2020, которое сотрудничает с расследователями из центра Bellingcat и создает видеорасследования.

Она утверждает, что интерес к ее супругу со стороны правоохранительных органов появился после того, как главным объектом ее расследований стала деятельность бывшего заместителя главы таможни Раима Матраимова.

Матраимов – фигурант совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне, которое вышло в ноябре и декабре 2019 года. После выхода этого расследования Матраимов и его родственники подали в суд на журналистов, написавших его.