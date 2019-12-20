Антикоррупционная активистка и экс-депутатка Ширин Айтматова сообщила о задержании и, возможно, похищении своего мужа Сыргака Кенжебаева в аэропорту Алматы.

Айтматова с семьей должна была вылететь за границу для лечения матери, Кенжебаев должен был присоединиться к ним во время транзита в Алматы.

Когда активистка с мамой и детьми прилетела из Бишкека в Алматы, она получила сообщение от Кенжебаева со словами «меня задержали», после чего он перестал выходить на связь.

По словам Айтматовой, к ней вышел представитель авиакомпании «Эйр Астана», который сказал ей, что Кенжебаев прошёл регистрацию на рейс, но никуда полететь не сможет.

Перепроверить слова представителя «Эйр Астаны» пока не представляется возможным.

МВД и погранслужба Казахстана не подтвердили Айтматовой, что задержали Кенжебаева. «Клооп» пытался связаться с КНБ Казахстана, но ведомство оказалось недоступным для комментариев.

Ширин Айтматова — бывшая депутатка парламента и дочь классика мировой литературы Чингиза Айтматова.

В 2019 году она начала заниматься антикоррупционным активизмом и основала движение «Умут 2020». Главным объектом её расследований стала деятельность бывшего заместителя главы таможни Раима Матраимова.

Он же — фигурант совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне, которое вышло в ноябре и декабре 2019 года. После выхода этого расследования Матраимов и его родственники подали в суд на журналистов, написавших его.

ГКНБ начал расследование обстоятельств, озвученных в расследовании, и вызывал к себе на допрос, в том числе, Ширин Айтматову.