Госкомитет нацбезопасности 2 декабря вызвал на допрос тех, кого ведомство считает причастным к журналистскому расследованию о коррупции на таможне. Среди них оказался премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

На допрос были также вызваны двое расследователей радио «Азаттык», гражданские активисты, депутаты парламента Алтынбек Сулайманов, Дуйшон Торокулов и экс-депутатка, ныне политактивистка Ширин Айтматова.

«В целях обеспечения открытого, всестороннего и объективного расследования проводятся все необходимые следственные действия», — говорится в сообщении ГКНБ.

В ведомстве не сообщили полный список лиц, вызванный на допрос. В пресс-релизе они именуются как «и другие».

Ранее Абылгазиев поручил расследовать «все предположения о коррупционных действиях бывших и действующих должностных лиц» в таможне.

Он признал, что действующие меры против коррупции в работе Таможенной службы неэффективны, а «коррупционные проявления в работе таможенников дискредитируют все усилия властей по борьбе с коррупцией».

Контрабанда, коррупция, неуплата налогов

Премьер сделал заявление после выхода журналистского расследования о масштабах контрабанды, коррупции в таможенной системе и вывозе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.

Пока правоохранительные органы заняты делом об убийстве информатора журналистов — китайского бизнесмена Айэркена Саймаити, который перед смертью успел передать данные о масштабах контрабанды. Мужчина сообщил, что работал на бизнесмена Хабибулу Абдукадыра, которому и принадлежала контрабанда, сотрудничал с экс-зампредом таможни Раимом Матраимовым, и незаконно вывез из страны более 700 миллионов сомов.

По делу об убийстве Саймаити были допрошены экс-консул в Турции Эркин Сопоков и экс-зампред таможни Раим Матраимов. Матраимов был отпущен спустя пять часов, а Сопоков водворен в изолятор — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, ведь убитый пользовался его автомобилем. Дипломат не может передавать служебную машину постороннему лицу, к тому же разыскиваемому в Кыргызстане.