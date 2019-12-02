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Официально ставлю для себя крест на действующем министре культуры Азамате Жаманкулове. Вовсе не ожидал увидеть такого зашоренного, узкомыслящего, ограниченного стереотипами чиновника в молодом и, как казалось, прогрессивном руководителе.

Первым тревожным звонком для меня было увольнение директора Театра оперы и балета из-за проведения в здании театра чемпионата по киберспорту. Тот однобокий взгляд на прошедшее событие я оправдывал тем, что министр только недавно вступил в должность. Был неуверен, пришлось прогнуться под требования массы .

Но теперь после пещерной реакции на обнаженных девушек на феминнале можно сделать простой вывод — это его подход к работе.

Действующее министерство не понимает принципиальной разницы между «культурой» и «нравственностью». Это почти трагедия в контексте их деятельности и предназначения.

Министр и его замы вообще бывали в каком-нибудь европейском музее? Видели картины, скажем, Тициана?

Интересно, им известно, что художники не только горы с лошадьми рисуют, но и, к примеру, обнаженных натурщиц? Что дальше – все художественные училища закроем?

Увольнение Миры Джангарачевой из-за этого – большая кадровая ошибка. Но печальнее всего другое: руководит министерством культуры человек абсолютно некомпетентный, не имеющий никакого представления о культуре. Надеюсь, хоть в туризме что-то смыслит.