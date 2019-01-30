Директор бишкекского Театра оперы и балета написал заявление об увольнении

Глава Театра оперы и балета Болотбек Осмонов написал заявление об увольнении. Это произошло после того, как министр культуры Азамат Жаманкулов раскритиковал Осмонова за проведенного турнира по компьютерной игре «Дота 2» в здании театра.

О том, что Осмонов покинул свой пост, стало известно 30 января. Он не сказал, что стало поводом для увольнения, однако назвал проведенный в театре турнир по «Доте 2» «одной из причин».

Осмонов покинул свой пост несмотря на то, что 24 января коллектив артистов театра обратился к министру культуры Азамату Жаманкулову и попросил не увольнять директора. По их словам, Осмонова «вынуждали написать» заявление об уходе.

Информация о возможном увольнении директора театра появилась после того, как там 19 января провели турнир по компьютерной игре «Дота 2». Это вызвало возмущение общественности, а некоторые артисты назвали прошедшее «страшным мероприятием» для театра.

21 января министр культуры Азамат Жаманкулов заявил, что Осмонова накажут, а сам он впредь «будет запрещать подобные вещи». Директор театра не согласился с позицией министра культуры и заявил, что «Дота 2» — это интеллектуальная игра.

«Мы подписали договор, за аренду заплатили 180 тысяч сомов. Такой турнир проходил в Кыргызстане впервые», — сказал он тогда.

Чемпионат по «Доте 2», финал которого прошел в театре, организовал мобильный оператор «Билайн». Призовой фонд турнира составил 1 млн сомов, а первое место заняла команда NL5, которая выиграла 500 тысяч сомов.