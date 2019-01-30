Милиционера задержали по подозрению в изнасиловании

В селе Новопокровка Чуйской области по подозрению в изнасиловании женщины задержали старшину милиции — его поместили в изолятор. Это уже как минимум третий случай за месяц, когда сотрудника милиции подозревают в преступлении.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области журналистке «Клоопа» сообщили, что 27-летняя бишкекчанка обратилась в милицию с заявлением об изнасиловани 27 января. Она рассказала, что в тот день ее изнасиловали несколько мужчин возле Большого Чуйского канала (БЧК) в селе Новопокровка.

Одним из подозреваемых оказался 36-летний помощник дежурной части ОВД Свердловского района Бишкека. Его водворили в изолятор временного содержания. Милиция разыскивает остальных причастных к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Это уже третий случай за январь, когда милиционеры становятся участниками происшествий, при этом два случая закончились гибелью людей.

21 января в Бишкеке пьяный сотрудник милиции попал в ДТП, жертвой которого стала сотрудница МЧС Мээрман Асанканова. 29 января старшина милиции патрульно-постовой службы Чуйской области насмерть сбил ребенка возле школы в Новопавловке.