Организатора антикитайского митинга оштрафовали на 3 тысячи сомов

Аманбол Бабакулов должен заплатить 3 тысячи сомов «за нарушение общественного порядка при проведении митинга». Сам Бабакулов не согласен с этим решением и будет обжаловать штраф в суде.

Бабакулов сообщил о штрафе 29 января. Решение о штрафе вынесла милиция Первомайского района. Активист не согласился с штрафом и обжаловал его в суде. По его словам, суд рассмотрит его жалобу 31 января.

«Я ничего не нарушал. В час дня объявил митинг завершенным, нарушений с моей стороны не было», — сказал он «Азаттыку».

Аманбол Бабакулов — один из организаторов антикитайского митинга, который прошел в Бишкеке 17 января. На акцию протеста, которая прошла на центральной площади Ала-Тоо, собрались около 200-300 человек.

Митингующие требовали от властей ввести мораторий на выдачу кыргызского гражданства иностранцам, проверить использование средств от китайских кредитов, а также отслеживать и выдворять нелегалов из территории Кыргызстана.

Митинг закончился массовыми задержаниями и разгоном демонстрантов. Милиция задержала 21 митингующего. Спустя несколько дней одну из участниц митинга арестовали на два месяца — её подозревают в разжигании межнациональной розни.