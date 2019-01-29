Сообщи о коррупции — получи до миллиона сомов (если факт преступления докажут)

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Президент Сооронбай Жээнбеков подписал законопроект о защите лиц, сообщивших о коррупции. Согласно закону, заявитель, помимо государственной защиты, может получить до 1 млн сомов вознаграждения.

Согласно законопроекту, который был подписан президентом 29 января, государство может предоставить сообщившему о коррупции личную охрану, конфиденциальность, замену документов или изменение внешности.

Также заявитель сможет получить одну треть суммы, которая будет возмещена государству от раскрытия коррупционной схемы. Максимальная сумма вознаграждения — 1 млн сомов.

Таким образом власти хотят мотивировать кыргызстанцев сообщать о подобных преступлениях.

Этот законопроект инициировали еще в 2016 году, но тогда его раскритиковали. Например, депутат Каныбек Иманалиев был убежден, что закон может стать способом вымогательства денег. Нардеп утверждал, что заявителю легче будет вымогать деньги у чиновника, грозясь заявить о нем в антикоррупционную службу, чем дождаться решения суда и получить компенсацию за донос от государства.

«Человек скажет, что пойдет в прокуратуру с этим письмом, если ему не дадут денег. Ему легче сейчас же получить от коррупционера деньги, чем от государства через год, когда закончится суд. Мы создадим институт вымогательства», — говорил Иманалиев.

В 2017 году тогдашний президент Алмазбек Атамбаев отклонил законопроект, после чего его отправили на доработку. В первоначальной версии закон касался только госслужащих и максимальная сумма вознаграждения составляла 100 тысяч сомов.