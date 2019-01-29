По итогам 2018 года Кыргызстан занял 132 место в мировом рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно составляет неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. Всего в список попали 180 стран.

Кыргызстан не улучшил свои показатели по сравнению с 2017 годом — тогда он также набрал 29 баллов.

Если исследователи дают стране максимальный балл, то это означает, что в стране минимальны коррупционные схемы. В 2018 году первое место в рейтинге заняла Дания, получив 88 баллов. Затем следуют Новая Зеландия и Финляндия, набравшие 87 и 85 баллов соответственно.

Казахстан получил 31 балл и занял 124 место. Узбекистан набрал 23 балла и расположился на 158 строке рейтинга, а Таджикистан на 152 месте с 25 баллами.