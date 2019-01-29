Директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников сообщил, что он должен прийти в Октябрьский районный суд 30 января.
27 декабря 2018 года экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков, бывший зампред Временного правительства Азимбек Бекназаров и экс-председатель ГКНБ Кенешбек Душебаев подали судебные иски на 18 млн сомов против экс-президента Алмазбека Атамбаева и принадлежащего ему телеканала «Апрель».
10 декабря 2018 года Атамбаев дал интервью «Апрелю», в котором он обвинил Келдибекова в коррупции.
«Ведь кричат же те же Келдибековы и Тюлеевы, которые, работая на госдолжностях, стали мультимиллионерами, что “нужно арестовать Атамбаева”. Кого нужно арестовать? Тех, кто стал миллионером, воруя у государства, или того, кто заработал деньги своим трудом и построил себе дом на земле своих предков?» — сказал в интервью экс-президент.