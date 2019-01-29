Наезд на школьника произошел утром 29 января в селе Новопавловка, в Чуйской области. Мальчик скончался от полученных травм на месте. За рулем машины был 23-летний старшина ГУОБДД Чуйской области.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области журналистке «Клоопа» сообщили, что по предварительным данным, водитель был трезвым. Его водворили в изолятор временного содержания, милиция начала расследование.

По словам очевидцев, мальчика сбили прямо перед зданием школы №1 в селе Новопавловка. Местные жители уже жаловались на то, что перед школой есть подземный переход, но он в плохом состоянии и люди туда не спускаются.

Это не первый случай, когда сотрудники милиции попадают в ДТП со смертельным исходом. 21 января в Бишкеке пьяный сотрудник милиции попал в аварию, в которой погибла сотрудница МЧС Мээрман Асанканова.